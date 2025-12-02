Svakoljetni koncert Crivkenoga zbora Trajštof je ljetos stao u znaku posebnoga krugloga jubileja. Na svojem visokom nivou su jačkarice i jačkari oduševili publiku i im priredili zvanaredan muzički doživljaj.

Trajštof – Svoj tradicionalni Dan crikvene muzike, ki se svako ljeto održi oko spomen-dana patrona (crikvene) muzike Sv. Cecilije, je Crikveni zbor Trajštof ljetos posvetio posebnomu koncertu. Ov je naime stao u znaku ljetošnje 60. obljetnice postojanja zbora, ki stoji pod peljačtvom Zlatke Gieler. Nije ada čudo da je prilikom ovoga jubileja i ljetos opet došao velik broj publike u trajštofsku farsku crikvu.

Koncert u tri bloki

Crikveni zbor Trajštof je započeo svoj jubilarni koncert uz muzičko podupiranje seoskih tamburašic i tamburašev s ulazom maše Sv. Lovrenca, patrona trajštofske crikve, ku je komponirao Branko Kornfeind. To pri tom nije bilo samo svetačno otvaranje ovoga večera, nego i lip i jasan znak povezanosti zbora svojoj domaćoj fari.

Po pozdravni riči farnika Željka Odobašića, ki nije samo čestitao u ime trajštofske fare nego istaknuo i važnost zbora za farsku zajednicu, je Crikveni zbor Trajštof nastavio svoj prvi blok koncerta. Ovoga su jačkarice i jačkari posvetili mašnim jačkam kot su to bili Gospodine smiluj se, Gloria, Sanctus ili Agnus Dei. Pri tom se je peljačica zbora Zlatka Gieler poslužila različnih skladateljev – od Josefa Haydna do Štefana Kočiša – i tako pokazala šarolikost mašne muzike. Uz tamburaško podupiranje je zbor zvana toga pratila Sandra Gekle na klaviru a med pojedinimi jačkami – ke su zaglušale na hrvatskom, nimškom i latinskom jeziku – odnosno i dijeli koncerta je štala Elvira Gruber tekste za premišljavanje i molitve.

U drugom bloku večera je Crikveni zbor Trajštof, koga je Zlatka Gieler utemeljila po završetku svojega študija, nastavio svoju suradnju s muzičkom školom u Matrštofu, ku pelja rodjenda Trajštofka Katrin Gstöttenbauer. Ona sama, kot i nje školarice i školari Daniel Kleinschuster na orgulja, Lea Golubić na violoncellu i Jonas Gstöttenbauer na marimbi su obogatili koncert s posebnimi muzičkimi izvedbami i tako pofrgunali trajštofskom zboru malu pauzu, ki su se tako mogao pripraviti na treti blok priredbe.

Sa svojimi smožnimi i jasnimi glasi su ov zadnji dio posvetili jačkam u crikvenom i vjernom kontekstu. Izvedbe solistic i solistov Matthiasa i Pave Vajkovića, Franza Metzla, Marije Lentsch, Daniele Erber kot i cijeloga zbora su tako ganuli nazočnu publiku i bili garant za fulminantan koncert prilikom 60. jubileja.

Posebna presenećenja na koncu koncerta

Daljnji vrhunac je bio ali i završetak koncerta. Skupa s nazočnimi slušateljicami i slušatelji koncerta je Crikveni zbor Trajštof najprije zajačio Krist čekao na ubrovi, zatim su slijedili ali neke posebne riči hvale i presenećenja.

Kot je naglasio seoski farnik Željko Odobašić, nisu glasi trajštofskoga zbora samo izražavanje srca i ljubavi nego pred svim i molitve i diboke vjere. Za nje neutrudljiv angažman i trud je on peljačici zbora u ime željezanske biškupije, fare ali i hrvatskoga naroda predao kip Majke Božje i to kot poseban simbol i znak Zlatki Gieler kot „majka” gradišćanskohrvatskoga naroda.

Ov dar ali nije ostao jedino čašćenje ov večer. U ime željezanskoga biškupa Egidije Živkovića je trajštofski farnik naime predao Katarini Karlić i Ani Kogler Zaslužnu medalju željezanske biškupije u zlatu. Jur od utemeljenja Crikvenoga zbora jaču one u zboru i su tako uložile jur velik trud u probanje i društvo, ko su od početka skupa s peljačicom kovale.

Obiljna agapa kot skupni završetak

Da bi se 60. obljetnica trajštofskoga crikvenoga zbora i po koncertu mogla još dostojno dalje svečevati, su članice i člani društva u seoskom farskom škadnju priredili obiljnu agapu za sve nazočne.

Uz slane i slatke špecijalitete kot i kruhe s različnimi namazi i tim jednim ili drugim stakaocem dobroga vina su jačkarice i jačkari skupa sa svojimi dragimi kot i pohodnicami i pohodniki uživali u skupnom druženju. Pri tom su mogli zvana toga razgledivati i fotografije i slike, ke je sastavila i sabirala članica trajštofskoga zbora Eva Zončić, i se tako spomenuti najzad na prošlih 60 ljet: Posebni nastupi, vrhunski koncerti i redovite probe su bile isto tako zastupani kot i društveni izleti i skupno druženje.

Uz ove lipe spominke su se nazočni tako natuknuli na barem još 60 daljnjih ljet Crikvenoga zbora Trajštof!

