Prošli tajedan je bio rok za postavljanje molbov kod Saveznoga kancelarstva (BKA). Organizacije hrvatske narodne grupe moru se onde naticati za podupiranja, odlučuje o tom Savjet za hrvatsku narodnu grupu, ada od BKA-a imenovana grupa Hrvatic i Hrvatov. U ti odredjeni krugi počela je ada diskusija, koliko smi ki projekt stati i koliko uticaja ima zaista za narodnu grupu.

Idemo od početka: Koliko uticaja ima projekt za narodnu grupu? To se tako lako ne more reći. Neko kazališće aktivno vježba jezik onih par, ki igraju i onih, ki je gledaju. Neke velike fešte ćedu privući čuda veći broj ljudi, ali nećedu nikoga potaknuti na govor, a knjige i CD-i odnosno snimke moru imati – ovisno o sadržaju i o kvalitetu jako dugotrajni uticaj ili pak zaprašiti u nekoj ladici.

Kako odlučiti za projekte? Zli jeziki bi rekli, da svako društvo dostaje toliko kot je uvijek htilo imati. Je li postoju kakove smjernice, po ki se savjetnice i savjetniki zaistinu redu, o tom se smi u pogledu na prošla desetljeća sumljati. Zadaća je sigurno teška. Dobra ideja je svakako, da se ne gleda samo na broje nego i na sadržaj projektov.

Koliko smu stati projekti? I ovo je teška odluka. Koliko puti ste jur čuli, da se je (pravoda za hrptom) reklo, koliko je gdo zaslužio s tim projektom. To su ponekad zaistinu (pre)mali pinezi, negdar drugdar obične cijene, a treći put opet zaistinu masne plaće. Ali gdo odlučuje, ča su obične cijene? To opet ovisi o človiku, ki odlučuje. A onde je kvaka.

Važno je, da imamo sve ove jezične tečaje. Organiziraju je različna društva, ka djelomično iste ljude za isti posao različno plaćaju. Onda ne smi nikoga čuditi, da se učiteljice i učitelji ziberu najbolju varijantu odnosno se srdu na ko-to društvo. Lista takovih primjerov se more nastaviti u nedogled.

S druge strani ne razlikujemo. Ako ki ča rado djela i nima izobrazbu, neka ta dostaje istu plaću kot neki drugi profesionalac, ki mora od takovih poslov živiti? Ima ta profesionalnost uticaj na kvalitet projekta? Obično da. I zato imamo nevjerojatno čuda i lipih primjerov.

Kako ovo ada riješiti? Kako bi bilo s transparentnimi listami, ke pozicije se smu u koj višini podupirati. To ne mora biti neka fiksna cijena, ali barem neka minimalna i maksimalna cijena, med kimi se zaprošena svota mora nahadjati i u koj višini će se i zaprositi. To bi se moglo odrediti za sve pozicije, ke se u ti molba stalno ponavljaju: honorari za tečaje hrvatskoga za dicu i odrašćene, prijevode iz hrvatskoga i na hrvatski jezik, peljanje projektov i menedžment, slikanje, snimanje, rizanje, savjetovanje, honorari za koncerte, za muzičarke i muzičare, za grafike i web-stranice.

Onda bi bilo i konačno riješeno i pitanje, koliko smi ki projekt stati? Zamite listu i recite: toliko.