Tribamo na našem jeziku pokrivati sva područja svakodnevnoga života

Evo, približava se kraj lje­ta — a s novim ljetom bi tribala započeti prelazna faza u pogledu na financira­nje Hrvatskih novin. Oči­gledno im različnih motivov zač se negdo javlja u javnosti i govori o vjerojatnom sko­rom odlasku glavnoga urednika u mirovinu, o tom da triba iz­davanje novin a tim i djelova­nje Hrvatskoga štamparskoga društva postaviti na jače, čvršće a tim i znatno bolje noge, temelje nego do sada.

Pri tom je vrlo zanimljivo, da bi mnogi rado savjetovali, neki i odlučili ča i kako kada pisati u novina i ča triba ob­javiti i ča bolje ne. Od koru­ških Slovencev znamo, da njev tajednik Novice — ki ima znatno viši budžet od Hrvat­skih novin i već namješćenih urednikov i suradnikov, nego Hrvatske novine — da ima­ju dva gospodare, dva poslovodje (Narodni svet koru­ških Slovencev i Zvezu slovenskih organizacijov) — ali da s tim zapravo nijedan nije srićan, jer se na jednu stranu dostkrat blokiraju a na drugu stra­nu dojde i do redovitih inter­vencijov. Naravno svaki u korist svojega političkoga svi­tonazora uvjerenja i osvido­čenja. Od toga su Hrvatske novine jur pred već od 30 ljet odustale i Hrvatsko štam­par­sko društvo se je osamostalilo — na korist i neovisnosti a svakako i na korist načina izvješćavanja i informiranja i na korist svih onih ki do ta­da morebit nisu našli mjesta u naši novina ili samo malo. Ovo otvaranje su u konačnici zapravo svi odobrili, jer se je tim znatno proširio spektar sadražaja i dostigli su se sloji štiteljev, ki su do tada oštro bili odbijali Hrvatske novine, naime iz partijskopolitičkih uzrokov. To, da je sve manji broj štiteljev ima veze pred svim s tim, da broj Hrvatov i Hrvatic rapidno naj­zaduje, da sela zapravo izumiraju i da sa četirimi razredi osnovne škole u ki se hrvat­ski podučava kao predmet, zaista ne more očekivati, da gdo uopće čita, a kamo li piše.

Slovenci jur dugo škilju k neovisnosti Hrvatskih no­vin, jer im se to čini znatno bolje, opsežnije, otvorenije a tim i informativnije, nego da uredničtvo namjesti samo se­bi mora služiti i dvim drugim gospodarom.

Uredničko načelo Hrva­t­­skih novin je vrlo jednostav­no a tim i efikasno: