Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini Tomislav Žigmanov je u srijedu, 24. maja ocijenio ka­ko je uspjeh predstavnikov srp­ske manjine na lokalni iz­bori u Hrvatskoj rezultat postoja­nja zajamčenih mandatov, na čemu Hrvati u Srbiji ljeta du­go bezuspješno inzistiraju.

SUBOTICA — „Ovako ča omogućuje institut zajamčenih mandatov: Za tako ča se za­la­žu i Hrvati u Vojvodini! Čeka­mo isto“, napisao je na svojem Twitter profilu Tomislav Žigmanov komentirajući izjavu predsjednika Srpskoga narodnog vijeća i potpredsjednika Sdss-a Milorada Pupovca o dobri rezultati predstavnikov srpske zajednice na lokalni izbori u Hrvatskoj.

„Potvrdili smo većinu svojih dosadašnjih uspjehov i postigli smo neke nove, i to je samo dokaz političke vitalnosti srp­ske zajednice u okolnosti poprilično kompliciranih politi­čkih odnosev i političke krize u Hrvatskoj“, rekao je Pupovac za Rts.

On je naveo da srpska zaje­d­nica ima u 10 županijov zamje­nike župana, kih Sdss ima samostalno u šest, a u dvi — u koaliciji s partneri.

„Imamo 16 predsjednikov općin i načelnikov općin, ima­mo veliki broj zamjenikov na­čelnika i zamjenika gradona­čelnikov i sasvim sigurno već od 200 zastupničkih mjest u skupšćina županijov, gradov i općin“, rekao je Pupovac.

Vojvodjanski Hrvat Žigmanov je to ocijenio kao očekivani izborni rezultat Sdss-a.

„Ujedno ukazujemo da je respektabilni broj osvojenih do­županskih, dogradonačelni­čkih, donačelničkih i vijećničkih mjest posljedica instituta zajamčenih mandatov za nacionalne manjine u Hrvatskoj, ča u Srbiji, bez obzira ča se je na to obvezala, ne postoji! To je glavni politički zahtjev Dshv-a, a dokle se on ne ispuni, Hrva­ti u Srbiji bit ćedu taoci (Geisel) nagodbenjačkih politikov, nečasnih instrumentalizacijov i neravnopravnosti s uračunavanjam vlastitih škodov!“, izjavio je Žigmanov za hrvatske medije u Vojvodini.

