Protulićem nam dohadjaju u stan i pauki i mrhunci. Ali postoji nekoliko fantastičnih trikov, kako da je na prirodan način držimo čim dalje od mje­sta, kade stanu­je­mo i kade su nam mrski. U tepliji miseci ljeta su nam u stanu neugodni, a naj­gorje je to, da je te­ško moremo hititi iz stana van, ar nam se na druga „vra­ta“ opet vraćaju. Kumaj smo se oslobodili jednih, su drugi ovde. Pauke naime privlačuje teplina človičjih domov.

Starji ljudi velu, da pauki mr­zu duhu kos­tanji i orihov i da se zato ugibaju mjestu, u kom duši po kostanji i orihi. Za ovo ne postoju dokazi, ali na­rodna praksa je kadakoč us­pješna. To znači da se isplati, da sprobiramo. I šprej od eteričnoga ulja ili octa bojse pomaže. Ulje od eukaliptusa, čajevoga stabla ili metvice nas more očuvati od paukov. Eukaliptus će uza to spuditi i muhe. Nakapite u vodu 10 do 15 kapljic eteričnoga ulja. Pomišajte to i prelijte u šprej. Šprejajte okolo oblokov i vrat. Spodobno djeluje i ocat.

Pauki nimaju rado ni duhe od citrone i orandže. Posta­vite na neka mjesta stana kusiće citrone i minjajte je svakih par dani, ar duha s vrimenom pohenja. Držite si dom čisto, ar pauki se rado shra­njaju u muslavi, umazani kuti. Kot ostatki hrane privlačuju sve insekte tako privlačuju i pauke. Ako gustokrat taremo prah, ćemo im zničiti mriže. Zvana toga ćemo pri usisava­nju usisati i njeva jajca. Naj­važnija metoda protiv svakorjačkih škod­ljivcev u stanu je temelj­ito čišćenje. Prvo moraju biti na red ona mjesta, na ki su ostatki hrane. Slatka hrana i prezli na tli, su jedan od uzrokov, da nam se mrhun­ci uselu u dom. Oni lahko naj­du put kroz različne puči u zidi, tli, obloki i vrati. Dobro je, ako nam se ugoda zapečatiti puči, kroza ke mrhunci moru dospiti u stan.

Zvana hrane invaziju mrhu­n­cev prouzrokuju i drivene površine, ke su se namočile s vodom, ka curi kade u stanu. Mrhuncem je za gnjaz­do po­tribno gnjilo drivo. Duha cimeta mrhuncem ne paše. Oni se cimetu ugibaju. Zva­na toga ci­met ni molji nimaju rado. Ako štanjžicu cimeta taknemo u ormar ili u žep prateži, ćemo prognati mo­lje. Mrhuncem se ne vidi ni citrona, a kora od ugor­kov je za nje još i otrov. Oni ne podnašaju ni duhu lovora. Lovor na oni nugli stana, odakle mrhunci dohadjaju, će prepričiti njevu invaziju. S octom isto moremo pokusiti i na kritična mjesta pometati bator, koga smo namočili u octu. Pomišati moremo sodu i cukor u prahu i posipati na mjesta, odakle iz­viraju mrhunci. Bojse da nećedu ni kavu. Mogli bi sa slanom vodom oprati mjesta, odakle nas kanu „pohoditi“ mrhunci. Veli se, da je još i dičji puder pomaže protiv mrhuncev.

(Agnjica Schuster)