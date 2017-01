Sturgeon je ocijenila da je plan za Brexit ki je britan­ska premijerka Theresa May upravo iznijela „ekonomski katastrofalan“ za Ujedinjeno Kraljevstvo tr istaknula da Škotska nije za to glasovala.

EDINBURGH — Škotska mora imati mogućnost progla­šenja neovisnosti od Ujedinje­noga Kraljevstva (UK) ako nje zahtjevi u pogledu Brexita bu­du odbačeni, rekla je škotska premijerka Nicola Sturgeon.

Tr da je plan za Brexit ki je br­itanska premijerka Theresa May upravo iznijela „ekonom­ski katastrofalan“ za UK tr je istaknula da Škotska nije za to glasovala. Sturgeon je britan­skoj vladi iznijela cijeli red pri­jedlogov o stajališću Škot­ske u pogledu Brexita. „Iako razgovori o ti prijedlogi još du­raju, i premda je premijerka sada ponovila da će naš plan razmotriti, još nismo vidili dokaze da se glas Škotske sluša ili da se naše interese uzima u obzir… Britanskoj vladi ne mo­re se dopustiti da nas ispelja iz EU-a i jedinstvenoga tržišća, zanemarujući čemeran uticaj na našu ekonomiju, djelatna mjesta, životni standard ili na­šu reputaciju kao otvorene i tolerantne zemlje, a da Škot­ska ne more izabrati hoće li ta­kovu ili drugačiju budućnost.“

„Svojimi današnjimi izjavami, premijerka je samo uspila postići da takov izbor bude vj­e­rojatniji“, zaključila je škotska premijerka Nicola Sturgeon.

UK ima: Englesku, Škotsku i Wales sa Sjevernom Irskom, regijom na otoku Irskoj.

Pod suverenitetom UK-a, ia­ko nisu njegov dio, su zavisni teritoriji — Kanalski otoki, otok Man tr cijeli red prikmo­r­skih teritorijev.

Dakle ima: Englesku, Wales i Škotsku. Britansko otočje je zemljopisni naziv skupine oto­kov, komu pripadaju Velika Br­itanija, Irska, otoki Man, Wight i Orkney, Hebridi, oto­čje Shetland, Kanalski otoki i drugi. Službeno priznati regio­nalni jeziki su: velški, škotski gaelski, irski, kornvolski, škot­ski i ulsterski škotski.

