Folklorna grupa Veseli Gradišćanci iz Unde je sudjelovala pri 53. Vinkova­čki jeseni. Pri ovoj tradicionalnoj smotri tradicijske kulture hrvatskoga naroda je ljetos su­djelovalo već od 50 folklornih društav, a Undanci su zastupali gradišćanske Hrvate. Pišti Kolosar je 1974. ljeta utemeljio folklornu grupu Veseli Gradiš­ćanci u Undi i je od onda bez prekida peljač društva. U dojdućem ljetu kanu člani svečevati 45. obljetnicu postojanja, veli Pišti Kolosar. Člani društva su većinom iz Unde, ali i gr­u­pa ima člane i iz Četara, Kolj­nofa i Narde — zato se zovu Veseli Gradišćanci.

U Maloj vijećnici u Vinkovci održana je završna konferencija 53. Vinkovačkih jeseni na koj su govorili gradonačelnik grada Vinkovcev Ivan Bosančić, zamjenik gradonačelnika Gabrijel Šokičić tr direktorica Novosti Mirjam Jukić. Vinkovačke jeseni su jedan od najvećih i najpoznatijih kulturnih dogadjajev cijele Hrvatske, a i ljetos su od 7. do 16. septembra pohodnikom pru­žili ono najbolje iz ovoga gra­da. Bogata tradicijska kultura i običaji ku su pokazali Kud-i iz svih dijelov Hrvatske i susjednih zemalj, bogat zabavni i gla­zbeni program, jur dobro po­znati Slavonski sokak tr ostale kulturne i zabavne manifestacije nikoga nisu ostavile ravno­dušnim i još jednom su poka­zale koliko su značajne »Vinkovačke jeseni«.

Zadovoljstvo ni­je krio ni za­m­je­nik gradonačelnika Gabrijel Šokičić ki je zahvalio svim organizatorom, gradjanom i pohodnikom i 53. »Vinkovačke jeseni« ocijenio uspješnimi tr dodao: „Drago mi je ča iz manifestacije u manifestaciju dodajemo nove sadržaje, da uz okosnicu onoga ča jesu Jeseni, a to je tradicija, kultura, ples, kolo imamo i drugih manifes­tacijov tako da su Vinkovačke jeseni prihvatljive i zanimljive širjemu krugu publike, od naj­mladjih do najstarijih. Drago mi je da nas, uz Vinkovčane, posjećuju i ljudi i susjednih gra­dov i naseljev i ljudi iz drugih zemalj, a posebno bi istaknuo naše dugogodišnje prijatelje iz Italije, Nimške, Madjarske, BiH i Makedonije. Pojedinačno smo vidili da dolazu ljudi i iz Amerike ili Australije kako bi vidili naše Vinkovačke jeseni, a to je odraz kvalitete i prezentacije u mediji i onoga ča mi u tih 10 dani pokažemo u našem gradu, ča sve znamo i do čega držimo. Istaknuo bi i »Dičje Vinkova­čke jeseni« ke su zalog za budućnost i da će Vinkovačke jeseni opstati još čudas ljet“.

Ovoljetne Jeseni okupile su oko 10 tisuć sudionikov i prema neslužbenim informacijam oko 120 tisuć pohodnikov, pa moremo reći da su u organizacijskom smislu ostale na onom nivou na kom su za­služile biti. Hvala i svim sponzorom i donatorom manifestacije bez kih Jeseni ne bi bilo, is­taknula je Mirjam Jukić.

