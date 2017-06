Momentano je moderno, iz­gledati tanko. Bar koga ili ku pitamo, svi mislu da imaju na sebi preveć kilogramov. Čim dojdu tepliji dani, nosimo la­ku pratež i rado bi kaširali one dijele tijela, s kimi ni­smo zadovoljni. Ako si pro­mišljeno ziberemo pratež, moremo izgledati vitkije. Jur je mnogo člankov i knjig napisano na ovu temu, ali nije čemerno da se eficijent­nih tanačev nanovič spo­menemo. Obavezno se mo­ramo čuvati hlač s nabori, ada onakovih, ke su okolo pasa nabrane! Svejedno, ka­ko vitki smo, s nabori će svaki izgledati deblje. Uske hlače ravnoga ili bootcut kroja, onakove, ke se mrvu širu prema nogaljicam, su idealne. Veliki žepi na stra­ni ili na priliku svitliji dijeli na džinsi, dodat ćedu nam još ki-ta kilogram. To zna­či, takovih detaljev se moramo čuvati. Svitle farbe hlač „de­b­ljaju“. Paziti moramo i s kap­ri hlačami! To su hlače tri­čet­vrtinske dužine. Komu se vidu takovi modeli, ne smi biti ma­ljahan ili imati jače noge. S dužičkimi hlačami i višom peticom, ne moremo udjelati ništ krivoga. Suknje ,A’ kroja dobro stoju većini žen. Ako kanimo izgledati vitkije, je moramo in­tegriati u svoju garderobu. Takove suknje lipo kriju mali trbušac, a zvana toga nam optički rastežu figuru, tako da izgledamo kot da smo veći.

Tanje ćemo izgledati i on­da, ako nosimo sve u jednoj farbi ili nijanse iste farbe. Janklji i vestice na kopčanje, ki prestaju zvrhu kukov, stvaraju utisak vitkosti. Vrićasta pratež je apsolutni „no-go“. Misao da širja pratež pokriva naše obline, je kompletno kriva. U širjoj prateži ćemo izgle­dati krupno. Radje moramo nositi pratež, ka se redi po liniji našega tijela. Majice, topi ili bluze s ,V’ izrizi na dekolteu su optimalne, ar stvaraju iluziju dužega vrata.

Tunike ili duže majice, ke lipo padaju i ke ne lipu na tijelu, dobro prekrivaju kritične cone. Žene s malo već kilo­gramov se neka čuvaju velikih mustrov i horicontalnih linijov, ar optički pro­širuju tijelo. Ultramoderni pampsi, za ke se u Hrvatskoj veli „salonke“, ili s punom petom ili sa slobodnom petom, a to su takozvani slingpampsi, podužuju figuru. Važno je i to da znamo, da nam dol­nje rublje nikarko ne smi bi­ti premalo. Pod prate­žom se ono uriže u tusto, ko pak mrazno frli van i stvara regme na tijelu. Za­to se preporuča nositi BH i gaćice u pravoj veličini.

Najvažnije je, da svaka žena pozna svoje problemske cone i svoje adute. Svoje obline ona neka decentno naglašava, ali ne ta­ko, da bude izgledala kotno knaker. Plus-size-ženi mora bi­ti jasno, da još nikada obline nisu bile tako „in“ kot su danas. Zato se ona ne triba shr­a­njati za širokom pak čr­nom pratežom. Oblačenje je pitanje gustara i vlašće samosvisti. I tako svaka žena od sebe mo­re napraviti optimum!

(Agnjica Schuster)