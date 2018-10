Festival će uz ostale ugos­titi: Stephena Warbecka, ki je osvojio Oscara za film »Zaljubljeni Shakespeare«, a autor je i glazbe za film »Billy Elliot« tr serije »Osumnjičeni«; Stefana Ruzowitzkoga, redatelja Oscarom nagradje­noga filma »Krivotvoritelji«; Richarda Bellisa, dobitnika nagrade Emmy za glazbu u seriji »Ono« prema romanu Stephena Kinga.

Medjunarodni festival film­ske glazbe i zvuka — International Sound & Film Music Festival održao se je prošli vikend od 19. do 21. oktobra u pulskom hotelu Park Plaza Histria, a okupit će vrsnu ekipu filmsko-glazbenih profesionalcev med ki­mi su oscarovci Stephen War­beck, Stefan Ruzowitzky ili dobitnik nagrade Emmy Ri­chard Bellis i drugi.

Višestruke nominacije

St­ephen Warbeck je osvojio Oscara za film »Zalju­bljeni Shakespeare«, a djelao je i glazbu za film »Billy Elliot« ili poznatu britansku se­riju »Osumnjičeni«. Stefan Ruzowitzky je redatelj filma »Krivotvoritelji« ki je pozla­ćenu statuu osvojio 2007. u kategoriji najboljega filma izvan engleskoga govornoga područja. Richard Bellis je n­a­gradu Emmy, ka se dodiljuje najboljim televizijskim ostvarenjem u Sad-u, osvojio kao skladatelj glazbe za seriju »Ono« prema romanu Stephena Kinga.

Uz njih, ovde su još i većstruko nominirani za nagradu Emmy Rupert Gregson-Williams (»Wonder Woman«, »Greben spašenih«, »Hotel Ru­anda«…) i Lorne Balfe (»Nemoguća misija«, »Lego Batman«, »Terminator«, video ig­ra »Assassin’s Creed«...).

Fe­stival organizira DreaMaker Productions, a organi­zatori ističu da je to stoprv po­četak niza značajnih ličnosti ki su pohodili Pulu ov vikend. Tu su bili još i čelniki najve­ćih svitskih glazbenih organi­zacijov kako su Ascap - American Society of Composers, Authors and Publishers (Am­e­ričko društvo skladateljev, autorov i nakladnikov), Ecsa - European Composer & Songwriter Alliance (Europski s­a­vez skladateljskih društav) i Varese Sarabande, najveće iz­davačke kuće za filmsku glazbu na svitu. Spektar temov ke su pokrivale ovoljetna predavanja uključile su teme kao što su »Psihoanaliza glazbe«, »Glazba: Nevidljivi glumac«, »Glazba u blockbusteri, video igra i nezavisni filmi« i druge.