Danas si ne moremo predstaviti, kako su žene mog­le živiti prez BH-a, kad je on danas jedan od najvažnijih ku­sićev prateži, ke žena svaki dan nosi. Krenut ćemo od njegovoga samoga početka, da izvidimo, kako je nastao.

Prvi službeni patent za gr­ud­njak, kot mi velimo BH, je registriran u Ameriki 1914. lje­ta. Mary Phelps Jacob, ka je imala velike prsi, je pred nekim balom sa svojom službenom kreirala prvi grudnjak od dvih svilnih rupčacev, ki su bili sve­zani ruzastom vrpcom. Vrijeda je počela primati narudžbe za svoju kreaciju. Vrijeda je vidila, da si svojim modelom more zaslužavati pineze. Za vrime Prvoga svitskoga boja su se žene počele oslobadjati ne­ugodnih korzetov i nositi grud­njake. Njim onda nije bilo važ­no, da naglašavaju svoje obline. Moda je onda nalagala že­nam, da budu ravne kot daske. No Idi Rosenthal se to nije vidilo. Športski look za žene joj je odgovarao, ar se je u njem zrcalila emancipacija. Ali nije razumila, zač bi žene morale shranjati svoje prsi? Žena ne­ka ističe svoje obline, kad je jur ima! I tako je upeljala dvi košarice. Izgled grudnjaka se je pravoda minjao kroz ljeta. Divoj­ke četrdesetih ljet su izgledale kot da pod svojimi uskimi puloveri imaju špičaste štanicle. To je bila moda! Zvije­z­de Hollywooda su bile gizdave na svoje prsi, ke je pokrivao ta­kozvani bullet bra. Ali ti špi­ča­sti štanicli nisu dugo ostali.

Danas moremo zibirati med bezbrojnimi modeli za sve potriboće, velike i male obline. Važno je, da BH dobro stoji, svejedno je li ima pinaste ko­šarice i žicu (gepolsterte Cups/­ Körbchen mit Bügel) ili je li je prez žice, a pak proziran. Žene nosu BH, da si poboljšaju oblik svojih prsi. Zato im je važna prava veličina. Bolje je ima­ti tri kvalitetne grudnjake u­mjesto deset onakovih, ki nisu komotni. Investirati u kvalitetan grudnjak se isplati zato, kad ga nosimo svaki dan. Premale košarice zgnjavu prsi. Ako se kroz pratež vidi oblik grudnjaka, onda je vjerojatno prevelik. Veličine košaric se minjaju svakih 5 centimetrov. Ako ste si pod prsi izmirili med 83-imi i 87-imi centimetri, onda nosite veličinu 85. Za veličinu košaric je potribno izmiriti opseg prsi u višini bradavic. Ako je prsni opseg za 12 do 14 centimetrov veći nego opseg pod prsi, vam pa­šu košarice A, ako je veći med 14 do 16 centimetrov, vam pa­šu košarice B i tako dalje do slove F, dodavaju se svenek dva centimetri. Košarice F su za prsni opseg, ki je veći 22 do 24 centimetre u odnosu na opseg pod prsi. Preporuča se pri probiranju grudnjaka dignuti ruke u zrak i okrenuti tijelo na livo, a pak na desno. Ako BH ostane na mjestu, pa­še veličina.

(Agnjica Schuster)