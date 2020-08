Pod naslovom „Tim je turi­zam u Hrvatskoj mrtav“ i podnaslovom „Hrvatski vele­poslanik u Beču kao i organizatori putovanja kritiziraju austrijsku vladu“, novinar a­ustrijskoga dnevnoga lista Kurier Uwe Mauch u subo­tu, 15. augusta slikovito pre­nosi ogromno ogorčenje ne samo službene Hrvatske ne­go i brojnih Hrvatov u petak izdanim upozorenjem austrij­skoga Ministarstva vanjskih poslova o (ne)putovanju u Hrvatsku i svrstavanju naše zemlje u skupinu „rizičnih zemalj“ najvišeg 6. stupnja (ne)sigurnosti početo od pol­noći od nedilje na pandiljak, 17. augusta, zbog znatnoga porasta broja novozaraženih u Hrvatskoj tr kako Austrijanci tvrdu priličnoga broja zaraženih povratnikov s odmora iz Hrvatske u Austriju.

BEČ — „Rijetko je jedan hrvatski veleposlanik u Beču pro­našao jasnije riči nego ča je to Daniel Glunčić u petak, 14. augusta popodne u razgovoru za Kurier“, piše Mauch i prenosi ih austrijskoj javnosti:

„Vrlo je iznenadjujuće i nerazmljivo da je ovo upozorenje o putovanju naminjeno cijeloj Hrvatskoj, pogotovo zato jer se područja s visokom stopom zaraze Covidom-19 moru ja­s­no lokalizirati. Zato Austrija nije izdala djelomično upozorenje za putovanja kako je to učinila za Španjolsku? To bi razumio. I zač nije negdo uzeo telefonsku slušalicu u ruke da bi nas nazvali i zatražili barem našu ekspertizu? Morem samo reći: ča more učiniti 4,5 milijuni Hrvatov zbog činjenice da su se neki mladi ljudi u županiji oko Splita zarazili na noć­ni zabava? Stoga je ovo upoz­o­renje za putovanje apsolutno nepravično, rekao je ogorčeno hrvatski veleposlanik u Austr­i­ji Glunčić za bečki dnevni list.

Kurier takaj izvješćava o tijeku slanja informacije o izrica­nju upozorenja za Hrvatsku i reakcija u našoj zemlji: Prvo najava ujutro, nešto kasnije p­o­ruka da austrijsko Ministarstvo zdravlja još djela na odredbi. Svi čekaju, telefoni u austrij­skom Veleposlanstvu u Zagrebu ne prestaju zvoniti. Nigdo točno ne zna ča to znači? Negativan PCR test — da ili ne ili morebit karantena?

Da li se odluka odnosi i na putnike iz Hrvatske ki su u tranzitu kroz Austriju? Pregršt, pun kupac telefonskih pozivov i pitanj bez odgovora.

„Primili smo na stotine pozivov zabrinutih ljudi ki su na odmoru. Mi smo našu službu dodatno pojačali s četiri, pet suradnikov Veleposlanstva, ali zdvojan sam da li ćedu prem toga svi uspiti dojti do nas“, re­kao je za Kurier veleposlanik Republike Austrije u Hrvatskoj Markus Vuketić.

Prilično iste informaciju je za Hrvatske novine dostao i Petar Tyran u petak, 14. augu­sta od veleposlanika u Zagrebu Vuketića u subotu od ve­le­poslanika u Beču Glunčića.

Kako piše bečki dnevni list ni Vuketić nije u petak mogao ništ konkretnije reći zabrinutim Austrijancem na odmoru u Hrvatskoj, jer je dugo morao čekati da stignu upute iz Ministarstva zdravlja u Beču.

Austrijski veleposlanik u Za­grebu je napomenuo kako ne more isključiti da će pri povra­t­ku putnikov iz Hrvatske u Au­striju prije stupanja u pandiljak 17. augusta u ponoć na snagu upozorenja o (ne)putovanju u Hrvatsku odnosno do nedilje navečer u 23 uri i 59 minut na granični prijelazi dojti do „m­a­sivnih zastojev“. A tako je pak i bilo. U sobutu je cijeli dan bio jako pojačani promet na trajektni linija, pred svim i s turisti iz Austrije i Slovenije, ki su još friško kanili domom. A najoštrije su kontrolirali Slo­venci npr. na granici s Hr­vat­skom kod Macelja. U Šen­tilju su austrijski carinari i policajci samo mahali skroz putnike ki su došli s juga.

Kurier u nastavku piše ka­ko su austrijski turoperatori i turističke agencije takaj presenećeni odlukom austrijske Vl­ade i „samo klimaju glavom“. „Turizam u Hrvatskoj je ovom političkom odlukom mrtav“ je rekla prokuristica Gruber Rei­sen, specijaliziranoga turoperatora za putovanja u Hrvat­sku sa sidišćem u Grazu, Eva Maria Schlögl.

(Snježana Herek/uredn.)