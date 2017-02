Mnoge žene upravo oko pa­sa imaju najveć masnoće, ose­bito one, ke su starje nego 40 ljet. Na sriću je mnogo­brojnih načinov, kako se sa stilom more shraniti trbuh. Ako slišite med one žene, kim je trbuh problem, onda mislite na ovih 8 tanačev:

Uske i kratke majice na­glašavaju trbuh. Bolje je nositi duže majice, ke komotno padaju prik hlač ili suknje. Leggingsi sa širokimi topi i dužičkimi tunikami su do­bra kombinacija. Blezeri i dužičke veste naglašavaju vertikalnu liniju tijela i tako skreću pogled od trbuha. Remen naglašava trbuh. Ako remen ipak mora biti, neka bude uzak i u istoj farbi kot je suknja ili kot su hlače. Halje i tunike u empire sti­lu laskaju ženi, čija problemska cona je trbuh. Pas empire halje završava direktno pod prsi, odakle štof slobodno po­čne padati. Suknja i halja A kroja su idealni partneri, ar se od pa­sa početo štof počne širiti u silueti slove A. Šali i rupci oko vrata naglašavaju gornji dio tijela, ki pak optički izgleda vitkije. Namjesto ša­la se more nositi i dekorativan nakit. Bootcut džinsi sa zvonastimi noga­lji­ca­mi su klasi­čari u mo­di. Ov kroj na­i­me podužuje liniju tijela i je odličan izbor za žene, ke kanu izgledati vit­ko. Bootcut ili flare hlače su elegantne i se moru nositi za sve prilike.