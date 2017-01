Slovenski predsjednik Borut Pahor boravio je u utorak, 10. januara u djelatnom po­sjetu Austriji, kade je razgo­varao s novim austrijskim sa­veznim predsjednikom Ale­xanderom Van der Bellenom, a tom prigodom se je sastao i s kancelarom Christianom Kernom. Pahor je austrij­skomu kolegi predao i tzv. »Ljubljansku inicijativu«.

LJUBLJANA/BEČ — Rič je o posjetu djelatnoga karakte­ra prošli tajedan u Beču, a razg­o­voru dvojice predsjednikov te­me je bila bilateralni odnosi i aktualna pitanja o budućnosti EU-a. Pri tom je slovenski pred­sjednik istaknuo da se Sl­o­venija zauzima za čvrstu i stabilnu, medjusobno povezanu i jedinstvenu EU, tr da ostaje privržena daljnjoj integraciji. Uz to, predvidjeno je da do­j­de do dogovora o službenom bilateralnom posjetu, a Pahor je predložio i da čim prije dojde do nastavka trilateralnih susre­tov na predsjedničkoj razini iz­­med Austrije, Slovenije i Hrvatske budući da je zadnji ta­kov susret održan još u marcu 2016., objavio je Pahorov ured.

»Ljubljanska inicijativa« je dokument ki je potpisalo već slovenskih intelektualcev, a kim bi nasuprot velikom porastu euroskepticizma i sumnji u bu­dućnost EU-a željili potaknuti europsku raspravu o novom u­stavnom tekstu za EU, kako bi se ona razvijala kao uspješna i učinkovita integracija ka zadovoljava građane i njev interes za europskim razvojem i blagostanjem, rekao je Pahor.

