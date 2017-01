U srpnju je najteplije i najsunčanije. Upravo zbog vrućin su moguća jaka nevrimena. Teplina julija omogu­ću­je dozrejanje žita, a na kraju i žetvu. Od srpa sr­panj ima svo­je ime. Srp marljivo djela, bi rekli stari ljudi kroz prizmu poljodjel­stva. Stari ljudi su znali i to, da je suh srpanj znak, da će vi­no biti dobro. Oni su govorili da onako kot ljeto sine, ono i mine.

Kolovoz je u pravom smislu ljetni misec. Iako je spodoban srp­nju, je koč još i tepliji i sunčaniji nego njegov pret­hodnik. Uz svu svoju lipotu se u ovom mi­secu redovi­to izliju velike godine s tu­čom i olujom. On­da je naravno bo­lje, da kola ostaju u škadnji. Kolovoz se zove po koli, ka se vozu puna žita, zreloga sadja i povrća. Ljudi su opazili, da je kolovoz do kraja takov kot je na početku. Ako je godinast, će biti godinast do kraja! Ako je na Lov­renčevo 10. augustu­ša lipo, je vino dobro. Do Lov­renca je svaka voda žajna, su ljudi znali govoriti. Kad se u augustu­šu po godini na nebu javlja ka­ni­ca/­pasac/duga, nastat će opet lipo vrime. Ako slavuj jači cijelu noć, se minja vrime. Naj­vjerojatnije curi. Ru­jan je i ljet­ni i jesenski misec. Znatno manje je grmljavin i vjetra, ta­ko da je on najstabilniji misec. On se zove po rujnom vinu. Zvana toga se u rujnu počne ruditi lišće u gori, a nastaje i žutoorandžasto, ada rujno. Na­rod dugo mo­ra čeka­ti na rujan: cijelo ljeto mora djelati, dokle more pobrati liti­nju i uživati plode mukotrpno­ga djela. U ovom misecu su ljudi rado reminiscirali: Ljeto brzo projde, a zima nikad. Po teplom i suhom rujnu do­ha­dja hladan i mokar listopad, pravi jesenski misec. Magle, obilne godine, a na kraju miseca i mrazi nam govoru da je počela jesen.

Ali u listopadu zna biti još i jako teplo, a pak se veselimo babljemu ljetu. Na kraju miseca su vjetri jur otpuhali ve­ćinu lišća sa stabalj, otkud ov misec ima svo­je ime. Jese­ni je sve tužno i pusto, svagdir se ćuti prolaznost. Narod je sada imao dost hrane i pila. Morao je malo počinuti od djela i uživati za pećom. Od svetoga Luke, 18. oktobra, se kuri, veli na­rod, ar sveti Lu­ka snig za­hu­ka. Studeni je misec leda i zime. Ako su Svi Sveti mrzli, je Bo­žić u ledu okovan, se prognos­ticira.

Prosinac se more zvati po slami od prose (Hirse), ku je narod prostirao blagu pred prvim snigom i ledom. More se zvati i po babljoj soli, ka izgleda kot prosa, ali i po tom, da u prosincu ničega nije, kad je jur sve pojito. I tako prosi­nac prosi da bi se kako-tako preživilo. Na to nas spominja i narodna izreka: Ljeto nosi — zima prosi.

(Agnjica Schuster)