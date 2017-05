Premijer Andrej Plenković u četvrtak, 11. maja u Ðakovu poručio da nacionalne manjine u Hrvatskoj uživaju sva pra­va ka im pripadaju Ustavom i ustavnim zakonom, da ćedu ta prava biti maksimalno poštivana kao i ča su i sada tr da su saborski zastupniki iz redov manjin od samoga po­četka dio vladajuće većine i da će to i ostati.

ÐAKOVO — Plenković je to rekao u Ðakovu kade je nazo­čio otvorenju ispostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, odgovarajući na novinarska pitanja vezana uz to hoće li imati potporu „manjincev“ u Saboru prilikom predstavljanja novih ministrov, a s obzirom na najave nekih manjinskih zastupnikov, da bi tu potporu mogli uskratiti (najprije Furio Radin, Talijan u Istri a potom i zastupnik Romov Veljko Kajtazi).

„Manjine, odnosno osam zastupnikov nacionalnih manjin su od početka djela moje Vlade dio parlamentarne većine. Dakle, ovde opće nima nikakovih dilemov“, rekao je Plenković tr potom „raščlanio“ dogadjanja proteklih dani, odnosno od trenutka kada je potpredsjednik srpskoga Sdss-a Milorad Pupovac dao izjavu srbijanskoj televiziji vezanu uz popunjava­nje Vlade novimi ministri, po čem je uslijedila negativna reakcija zamjenika predsjednika Hdz-a i potpredsjednika Sabo­ra Milijana Brkića. Plenković je istaknuo, da je od samoga po­četka kao premijer inzistirao da manjinski zastupniki budu dio parlamentarne većine tr da je u stalnom kontaktu s njimi.

„Odlično suradjujemo i željimo da ministri, ki ćedu biti predstavljeni za nekoliko tajedan, budu plod dogovora rekon­figurirane parlamentarne većine i ovde je točka. Prema tomu, bilo kakove druge izjave ili komentari ne stoju“, poručio je premijer i ponovio da je njegov i stav Vlade prema manjinam i dosadašnja suradnja izrazito jasna i čista. Naveo je da je „pri­lično dugo“ razgovarao sa zastupnikom talijanske nacionalne manjine Radinom, da je u kontaktu s potpredsjednikom Sdss-a i zastupnikom Pupovcem tr da će, ako triba razgovarati i sve pojasniti i sa zastupnikom romske nacion. manjine Kajtazijem.

Ustavnopravni stručnjaki tr oporbeni, opozicijski člani saborskoga Odbora za Ustav i poslovnik u četvrtak, 11. maja su se na sjednici, koj nisu nazočili Hdz-ovi člani, usuglasili da bi nove ministre tribalo predložiti čim prije, najduže u roku od 30 dani od dana razrješenja, dakle prije lokalnih izborov, kao i da državni tajniki ne bi tribali ići u tijela EU i odlučivati u­mjesto ministrov, a premijer na to u Ðakovu odgovara da nije impresioniran njevim zaključkom. „Moru ustavni stručnjaki reći to god želju. Koliko sam ja kratko pročitao, vidim da su i oni svisni da nikakovih obvezujućih rokov nema. To jako do­bro znaju i oni političari ki su danas sudjelovali na sastanku Odbora za Ustav i poslovnik“, rekao je premijer.

