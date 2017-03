Mag. Rudi Gregorić, glasnogovornik žirija za dodjelu »Metrona«

Sedmeročlani žiri je u svojoj sjednici 20. prosinca 2016. Jednoglasno odlučio da će »Metron« za 2016. godinu dodijeliti novinarki i korespondentici različitih novinskih agencija, gospođi Snježani Herek. U okviru svojega novinarskoga izvještavanja Snježana Herek već dugi niz godina redovito, opširno i opsežno izvještava, kako o događajima i priredbama, tako i o istaknutim postignućima i među gradišćanskim Hrvatima u Beču, a također i u Gradišću. U svoje izvještaje, koje objavljuje u zagrebačkom Večernjaku, na Hrvatskom radiju, a najnovije u Fenixu u Njemačkoj, u tjedniku gradišćanskih Hrvata Hrvatske novine i na različitim internetskim portalima. Snježana Herek jako priskočno i savjesno agira u pogledu na stručna novinarska pitanja i probleme.

Dodjelom »Metrona« gđi Snježani Herek žiri želi vrednovati, cijeniti i nagraditi dosadašnje djelovanje ove istaknute hrvatske novinarke s europskim viđenjem, a posebno i austrijskim „štihom“ u promicanju znanja i informacija o hrvatskoj zajednici u Austriji, a posebice gradišćansko-hrvatske. Uz ostalo ju odlikuje i hrabrost u istraživanju, rešerširanju i pisanju. Žiri ovu nagradu dodjeljuje Snježani Herek i s tim ufanjem, da ona po mogućnosti čim duže ispunjava ovu toliko važnu zadaću o informiranju javnosti u Hrvatskoj, ali i internetom širom Europe i širom svijeta.

Evo, ovoliko iz obrazloženja žirija u čije ime ovdje govorim.

Dobitnici kulturne nagrade Hrvatskoga centra »Metron«, gospođi Snježani Herek upućene su brojne čestitke. Uz ostalo pismeno je čestitala Dubravka Severinski, viša stručna savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, nadalje profesorica mr. sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te Gordan Bakota iz Ministarstva vanjskih poslova RH i bivši veleposlanik RH u Republici Austriji, jedan od dobitnik ove prestižne nagrade, i to u 2014. godini.

Evo „pars pro toto“, jedno za sve, pismo gospodina Bakote:

„S velikom radošću primio sam obavijest da ste dobitnik ovogodišnje najprestižnije godišnje nagrade »Metron« gradišćanskih Hrvata. Kako sam osobno nagrađen ovim cijenjenim priznanjem 2014. godine, prisjećam se s kojim sam oduševljenjem i uzbuđenjem primio ovu posebnu nagradu. Bio sam počašćen jednim takvim priznanjem koje je teško usporediti sa sličnim odličjima. Jer sasvim je jasno — iskrenost i prijateljstvo naših gradišćanskih Hrvata nemjerljiva je te trajna kvaliteta i snaga ove naše, hrvatske manjine.

Pouzdano znam kako se ovakva nagrada dodjeljuje s velikom pozornošću i pažnjom te se laureati predlažu vrlo pomno, studiozno. Nagrada »Metron« stoga je iznimna čast i priznanje. Niti ove godine časni odbor nije pogriješio — zaista, dodijelio je najviše priznanje pravoj osobi. Jer Vi ste, draga Snježana, to unikatno priznanje u potpunosti zaslužili. To i osobno mogu posvjedočiti. Kao veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji uvjerio sam se s kakvom ste se predanošću, profesionalnošću, ali i strašću ugradili u život i djelovanje naših gradišćanskih Hrvata. Toliko krasnih i važnih političkih, gospodarskih, kulturnih i športskih događaja iz života i djelovanja naših gradišćanskih Hrvata doprlo je do Domovine Hrvatske, upravo zbog Vas. Možete biti ponosni na ovu nagradu, ali i gradišćanski Hrvati na Vas. Stoga Vam dodjeljuju ovo priznanje, koje će — uvjeren sam — biti podstrek da nastavite pisati i izvještavati o našim gradišćanskim Hrvatima, ali i mnogobrojnom hrvatskom iseljeništvu u Austriji. (…)

Iako sam osobno spriječen nazočiti na ovom posebnom danu za Fritza i Vas, znajte kako sam večeras mislima i duhom s vama i prijateljima Gradišćancima, te Vam iz sveg srca čestitam na ovom zaslužnom priznanju.

S osobitim poštovanjem, Gordan Bakota“

