Evo, spunjeno je — mogli bi se veseliti i trijumfirati. Na jednu stranu je hrvatski Savjet za narodnu grupu jednoglasno odlučio, da su HRVATSKE NOVINE ta tiskani medij gradišćanskih Hrvatov ki triba dostati znatnu potporu iz saveznoga lonca za medije. Ov lonac je napunjen s kih 700.000 € za svih šest narodnih grup, od kih Hrvati i Slovenci imaju pojedan svitovni tajednik, ki će dostati pojačanu državnu financijsku potporu. O tom loncu se još nisu pominali u pojedini narodnosni savjeti, ali je skradnja dob — i za HRVATSKE NOVINE i za slovenske NOVICE, jer financijski pušu iz zadnje škulje. U pogledu na HN je ova odluka došla u zadnjem hipcu i je vezana uz ufanje, da će Kancelarstvo vrijeda otvoriti vrata za prvu tranšu iz ovoga lonca.

U pogledu na jur već krat kolportirano „podupljanje saveznoga podupiranja“ za narodnosna društva i organizacije triba napraviti veliku i znatnu korekturu: Stvarno povišenje za djelovanje hrvatskih društav i udrugov znaša izmed 30 i 40 posto. Dakle oni, ki su si sada ribali ruke i razmišljali o tom kako i ča ćedu djelati s duplom svotom pinez, si to moru opet iz glave zbiti. Bit će već ali daleko ne toliko kako mnogi mislu ili su si željili. Odredjeni člani hrvatskoga Savjeta se na svaki način nisu mogli dost zahvaliti kod Saveznoga kancelarstva a tim i kod Vlade, da su tako povišili subvencije. Oni ke je sada napala ljubomornost i grize nenavidnost, se smu batriti tim, da se je početna euforija u društvi i organizacija malo ohladila iako su još uvijek radosni, da im sada stoji na raspolaganje već pinez.

Tako će HKD opet moći zaposliti sekretara/icu, i HKDC-u sada stoji na raspologanje već pinez kako i svim drugim društvam — kako jur rečeno za kih 30 do 40 posto. Da to nije toliko vridno kako tadašnja svota pred 25 ljet, su jur mnogi naglasili na različni mjesti. Ko društvo ima posebne strukturalne potriboće sada jednokratno ima m ogućnost za to zaprositi financijsku pripomoć. Tako bi se mogli hitno popraviti krovi ili prostorije, uložiti još brzo u potribnu infrastrukturu. Za sada su se u hrvatskom Savjetu (s jednim protuglasom; vidi i komentar u ovom broju HN) velikom većinom složilio načinu podjele pinez. Zanimljivo će nastati na protuliće, kada će Savezno kancelarstvo raspisati novi sastav Savjeta. Onda će se za partijskopolitičku kuriju (10 mjest) staviti pitanje, ke političke stranke ćedu biti zastupane u Savjetu. Pred svim i zato jer su se Zeleni posebno zalagali za povišenje subvencijov, a na drugu stranu u Gradišću većinski i samostalno vladaju Socijaldemokrati. Ako Martin Ivančić (SP) i Leo Radaković (VP) zaista već nećedu kandidirati (i kao predsjedniki), gdo će pa zastupati partijskopolitičke interese u nadstranačkoj kuriji (12 mjest)?