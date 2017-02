Balkanska ruta nije u potpu­nosti zatvorena i prik nje i dalje u zapadnu Europu, uz pomoć krijumčarov, šlepe­rov, pristižu migranti, istaknuto je 8. 1. u Beču po konferenciji ministrov obrane i unutrašnjih poslov zemalj Centralno-europske obrambene inicijative CEI…

BEČ — Ministar unutraš­njih poslov Austrije Wolfgang So­botka (ÖVP) naglasio je da će njegova zemlja učiniti sve i dati doprinos drugim zemljam u tzv. regiji… kako ne bi bilo daljnje­ga prolaza migrantov, odnosno djelatnosti krijumčarov. Željimo preventivno djelovati i ta­ko štiti naše stanovničtvo jur na »zapadnom Balkanu« od novih izazovov migracije“ tr da je Austrija pripravna da uputi svoje policajce u zemlje regije da pomognu u zaštiti, obrambi državnih granic.

Dogovoreno da je izdjelanje plana mjerov i stanja u regiji u vezi s migracijom. Ministar o­brane Austrije Hans Peter Do­skozil prenesao je da je dogovoreno da se naloži ekspertiom iz oblasti unutrašnjih poslov i obrane svih držav da izdjelaju, do kraja aprila, konkretni akci­oni plan. „Akcioni plan je vrlo važan jer će u detalju pokazati koji su zakonski okviri u koj dr­žavi ke moru zatražiti pomoć i s kimi resursi moremo podr­žati jedne druge. Željimo u ma­ju biti u mogućnosti da, ako je potribno, u toj regionalnoj zajednici pomoremo u zaštiti granic.“ Vrlo je bitno spoznati da ne triba samo govoriti o vanjski granica EU, već i o unutareuropski. U fokusu aktivnosti je vr­lo bitno staviti vraćanje mig­rantov tr da triba razmotriti modele najbolje prakse. S tim u vezi je dogovoreno da slova­čki ministar unutrašnjih pos­lov preuzme ulogu koordinat­o­ra u toj oblasti. Doskozil: „… europsko rješenje je uvijek naj­bolje, ali…se ne more dalje čekati, nego se mjere predvidjene akcionim planom moraju priminiti (anwenden). O ti mje­ra, ali i inicijativa ke proizlazu iz ove suradnje bit ćedu informirane nadležne ličnosti na eu­ropskom nivou. No, iako nima već slik masovnih valov mig­ra­­n­tov, balkanska ruta je i da­lje aktivna. Samo u prvom m­i­secu ovo ljeto, u Austriji je po­dnije­to 1.000 do 1.500 za­h­tjevov za azil od strane osob ke su došle tom rutom.

