Jesen stiže, gljivo moja!

Znamda poznate tu div­nu nujnu jačku Jesen stiže, Dunjo moja. Lipo ime Dunja nas spominja na labdasti žuti plod tunje, ka je u stari časi na jesen zrejala u vrti naših starihstarjih, a pak cije­lu zimu aromati­č­no du­ša­la s orma­rov seljač­kih stanov. Ali ne zrejaju na jesen samo tunje, ke su danas u naši vrti nastale jako rijetke, nego i glive. Po vru­ćem sun­čanom ljetu, kad zrak nastane vlažan, glive kot nore niknu iz ze­m­lje. Polag botaničkih istraživanj se je produžila sezona gliv za­hvaljujući klimatskoj promje­ni. Glive su jur svenek bile va­žna hrana človika, upravo u vrimenu, kad su naši preoci još bili lovci i pobirači.

Gliv je strašno čuda. 200-300 od cirka 5.000 doma­ćih moremo jisti. Ali gdo pobira glive, se mora dobro putiti. Glive imaju fenomenalan ukus i oplemenjuje mnoge jiliše. Uzato su i zdrave. Pokidob da sadržavaju mnogo vo­de, a malo masnoće, imaju ma­lo kalorijov. Njev adut su esencijalne aminokiseline, ke človičje tijelo samo ne more generirati. Glive favoriziraju i oni, ki kanu zmlijedniti, ar one sadržavaju mnogo proteinov, ča prouzrokuje gubitak kilogramov. Još i teško probavljivi kitin ima pozitivan efekt na organizam, ar kot balastna supstancija pridonaša tomu, da se iz tijela odstranu otrovi.

Pri kupovanju gliv moramo paziti na dobar kvalitet. Kultivirane glive imaju neke prednosti. One nisu ni črvive, a ni pune radioaktivnosti i te­ških metalov. Na dobri farma glive trgaju i pokaju samo rukavicami i zato one nisu ni zamazane. Gdo si kupuje kultivirane glive, more biti siguran, da si je kupio dobre sorte. Dost je, ako je pod teku­ćom vodom malo splavimo, a pak predjelamo. Gdo si sada na jesen nabere vrganje (Stein­pilze), a rado bi je konzervirao, je mora osušiti i čuvati u zaprtoj staklenoj posudi, da bi si održali aromu. Prlje ne­go hasnujemo osušene glive, je moramo namočiti u mlačnoj vodi, a potom skupa s vodom kulinarski predjelati. Misliti mo­ramo na to, da su glive teško probav­ljive. Zato nisu idea­lan jiliš na večer, ali optimalan užitak za objed. Alkohol i gli­ve nisu dobra kombinacija. O­nomu, ki je ćutljiv, more nastati čemerno.

Sada osebito u smirikovi loza (Fichtenwald) ras­tu žutice (Eier­schwam­merl), ke su oblju­bljene zbog svojega paprenoga ukusa. Čim manje su, tim aromatičnije su. Bolje je jisti za objed manje gliv nego preveć, ar su kot rečeno teško pr­o­bav­ljive. Vrganj (Steinpilz) je pra­va delikatesa i uz tartufe (Trüffel) kraljevska gliva.

Najbolji su vrganji friško skuhani velje po branju. Sol i papar, i to friško samljen, uz maslinovo ulje, su najbolji pri­jatelji vrganjov. Već začinov im nije potribno. Vrganj mo­remo kušati i sirovoga. I ne bojte se, uz šampinjon je on ona gliva, ku moremo jisti i sirovu.

(Agnjica Schuster)