Sud EU-a odbacio je tužbu Madjarske ka ne želi prihva­titi svoj dio migrantov ki su stigli u Europu, a nalaze se u Grčkoj i Italiji. Madjarska neće prominiti svoje protuimigrantsko stajališće potom kad je Europski sud pravde (Ecj) odbacio tužbu protiv sustava migrantskih kvotov, rekao je u petak, 8. septem­bra premijer Viktor Orbán.

BRUXELLES/BUDIMP­E­ŠTA — Sud EU-a odbacio je u srijedu tužbu Madjarske i Slovačke ku su te dvi zemlje podnesle zbog odluke Vijeća EU-a o privrimenom mehanizmu obveznoga premješćanja tra­ži­telja azila. Prema toj odluki, zemlje članice EU-a moraju prihvatiti svoj dio migrantov ki su stigli u Europu, a nalazu se u Grčkoj i Italiji, no odluka s­u­da ponovo je aktualizirala spor izmed istočnih i zapadnih članic i načela koheziju Unije.

„Moramo uzeti u obzir tu presudu jer ne moremo nagri­zati temelj EU-a — a poštivanje zakona je temelj Unije — ali is­tovrimeno, presuda suda nije uzrok da prominimo našu politiku ka odbacuje migrantske kvote“, rekao je Orbán.

„Cijeli ta problem nameće vrlo ozbiljno pitanje načela: da li smo savez slobodnih europ­skih nacijov s Komisijom ka predstavlja naše zajedničke in­terese, ili smo europsko carstvo ko ima središće u Bruxellesu i ko izdaje naredbe“, do­dao je premijer Viktor Orbán.

Istaknuo je da su one zemlje Unije ke su, za razliku od Ma­djarske, prihvatile migrante, to učinile svojevoljno i da sada ne moru tražiti od Madjarske da sudjeluje u ispravljanju nje­vih pogriškov. „Nisu Madjari ti ki dopeljaju u pitanje pravi­la kluba, nego je Komisija pro­mijenila pravila i to je nepri­hvatljivo“, poručio je Orbán.

Za razliku od nekih peljaju­ćih članica EU-a, nastavio je Orbán, čija ih je kolonijalna ostavšćina učinila „imigrant­skim zemljam“, Madjarska ni­je imala kolonijalnu prošlost.

„Zemlje s kolonijalnom os­tavšćinom, ke su do sada po­stale useljeničke zemlje, želju nam u sridnjoj Europi nametnuti svoju logiku“, dodao je premijer Orbán i istovrimeno poručio da je Madjarska privržena članstvu u Europskoj uniji jer su Madjari na referen­dumu odlučili pridružiti se eu­ropskomu bloku.

„Niti jedna vlada ne more povesti Madjarsku da izajde iz EU-a, jer je madjarski narod ta ki je odlučio biti unutar i to je dobro“, zaključio je madjar­ski premijer Viktor Orbán.

