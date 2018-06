„Putin u Beču: Posjet u zn­a­ku naglašene harmonije“, „Austrija-otvarač vrat Mo­skvi u EU“, „Sankcije škodu svim“, „Putinova šarm ofenziva u Beču“, „Putin u Beču nije bio izoliran nego mu se je udvaralo“, „Austrijski Omv i ruski Gazprom potpisali Sporazum o isporuki pli­na do 2040.“, „Business as usual“, samo su neki od na­slovov i podnaslovov u srijedu u austrijski mediji, ki slikovi­to govoru ne samo o središ­nji tema razgovora nego i o karakteru i atmosferi devet uri dugoga djelatnoga po­sje­ta ruskoga predsjednika Vladimira Putina Austriji, u u­torak, 5. 6. otpodne i navečer.

BEČ — Domaćin ruskomu predsjedniku Vladimiru Putinu je bio njegov au­strijski kole­ga Alexander Van der Bellen, a sastao se je i s konzervativnim austrijskim saveznim kancelarom Sebas­ti­anom Kurzom i vicekancelarom Heinz-Chris­ti­anom Stracheom.

Neki od medijov su ovom Pu­tinovom prvom inozemnom pohodu od pobjede na predsje­d­­nički izbori u marcu o. lj., po­svetili već, neki manje prostora, no svim im je zajedničko to ča ističu Putinov „veliki show u Beču“. Obilježili su ga, kako izvješćavaju, izmed ostaloga, njegov jasan poziv za ukidanja europskih sankcijov Rusiji, uz obrazloženje kako one „nanosu škodu svim“, tr svečano pro­duženje sporazuma o isporuki ruskoga plina Austriji do 2040. ljeta, ka je jur 50 ljet jedna od glavnih ulaznih točak u Europi za ruski plin, kao potvrde zajedničkih energetskih inter­esov Beča i Moskve.

(uredn.)