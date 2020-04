PARIZ — „Situacija je do­s­ta dramatična u ovi dani i tajedni širom Francuske, odlične mje­re su po­dmirene čuda prekasno, nisu otpovidali velike priredbe, vjerske sastanke, a još i izbore su održali“ u Parizu velu Silvija i Michael Linhart. Kako i mno­gi drugi, tako su oni prikovani u svoje privat­ne prostorije, ke su dio austrij­skoga vele­poslan­stva u centru Pariza, u 6 rue Fabert, u 7ᵉ Ar­rondissement.

Za Silviju i Michaela Linha­r­ta sada nima povratka, a do­s­ta teško je Silviji, jer nje boles­nomu ocu Štefanu Vlašiću Bujn­kovomu bi bila sigurno na po­moć — iako je ionako dobro opskrbljen i s podvaračicom i sa sinom Štefanom i unukom Agikom, ki se minjaju u podva­ranju oca. Ali kako veli Micha­el Linhart „…ovo je dio našega posla. Mi znamo da moramo ostati u našoj misiji pred svim i ako ide na gusto“. U tom hi­ž­niki Linhart imaju jur veliko iskustvo. Tako su bili u vrime boja na veleposlanstvu u Zagrebu (uz veleposlanika Endru Berlakovića), u Damasku u Siriji a ne na zadnje i u času te­ške političke i g­ospodrastvene krize u Ateni u Grčkoj — a sa­da Pariz, jednom od hotspotov k­o­rona­pan­demi­je u Europi.

Na pitanje zač je ova pandemija uz Italiju ta­ko strašno pogodila i Francusku a posebno i Pariz, rekao je velepo­slanik Linhart, da „zdravstveni sistem ovde je čemerno razvijen, imaju znatno manje intenzivnih steljov nego je p­o­tribno, npr. ima­ju samo pol intenzivnih steljov od Austrije“.

Kako je rekao „mi djelamo pu­nom parom, iako je najveći broj suradnikov do­ma i obavljaju svoj posao teleworki­n­gom. Moja je pred­nost da je ured u istoj zgradi kao i naša rezidencija.“ Čim se momentano najveć bavu je takozvana „repatrizacija“, dakle povratak Austrijancev u domovinu iz svih krajev svita. „Imamo kih 300 Erasmus-studentov i studentic u Francuskoj. Ali i njim smo najteplije preporučili da se vrnu domom“ je rekao vele­poslanik Linhart i dodao kako „Austrijsko veleposlanstvo u Francuskoj naravno najveć ima brige oko bivših francuskih ko­lonijov, dakle oko prikmorskih zemalj, to je za one turiste, ki se još uvijek nahadjaju na krs­tarenju i sada nimaju luke ka­de bi se smili iskrcati. Sada je Marseille još jedina luka, prik ke je to moguće da se vratu svi u svoju domovinu. Ali moraju se obavezati da ćedu biti u tranzitu, bez da kade postanu. Ča se tiče Austrijancev to je dogovoreno i s Nimškom, da ovi smu projti kroz Nimšku ti na putu domom. Mi smo barem 300 ljudem direktno po­mogli da se moru vrnuti do­mom a u kontaktu smo bili sa Štefanom Domnanovićem i njegovom ženom Ingom s dv­o­jom dicom (ki su si nakanili ljetodan boraviti i živiti na drugom kraju svita; op. ured). Nje smo takaj imali ,na radaru’, ka­ko i mnoge druge, npr. i takove ki su u svoji kemping koli bili na putu po Afriki pred svim i u Maroku.“ Domnanovići su pak prik Sad mogli dojti do­mom, i su bili dva tajedne u karanteni u iznajmljenom privatnom stanu u Velikom Borištofu. Ministarstvo ovde naravno pomore koliko je mogu­će, ali let domom si svi moraju sami platit — i ako im za Beč organiziraju povratni let.

„Uk­upno smo podvarali kih 800 ljudi, pred svim i putemsocijalnih medijov i telefona Â Ê pak med ove spadaju i au pair-studentice, studenti ki su u razmjeni, stipendijati, trgovački putniki, pojedinačni A­u­strijanc­i u inozemstvu (AÖ). Kako je potvrdio veleposlanik Linhart „ima EU-odredbe, da svi EU-Europejci moraju im­a­ti mogućnost da se vratu i ze­m­lju Schengena, a odanle mo­raju u tranzitu biti otprimljeni dalje“. Onim, ki se naha­djaju u neki daleki mjesti npr. po otoki na morji, Austrijsko veleposlanstvo u suradnji s ve­leposlanstvi drugih držav pokušava pomoći. „Iz Maroka smo organizirali prevoz trajektom, savjetujemo u zračni i željeznički veza, a oni ki su kanili domom su to i mogli.“ Na pitanje kako će pojti da­lje, i za nje osobno i s pogledom na ovu napetu zdravstvenu i g­ospodarsku situaciju, rekao je Michael Linhart „nam je do­sl­obodjeno da izajdemo iz st­a­na, smimo pojti kupovati, i baviti se smimo još i športom u razmjeru od jednoga kilome­tra od veleposlanstva. Ali oš­t­ro se sve kontrolira, policija je jako stroga. Situacija će se sigurno opet normalizirati i smi­riti — ali će u budućnosti sve ići u smir bliskoga i domaćega turizma.“ U pogledu na svoje najbitnije djelovanje u ovoj visokoj diplomatskoj funkciji rekao je veleposlanik Linhart „Naše najvažnije djelovanje je umrižavanje, stvaranje i sklapanje kontaktov. Toga sada du­g­lji čas neće biti odnosno jako otežano, jer u dogledno vrime neće biti priredab“ je ustanovio Linhart.

(uredn.)