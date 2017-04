Od petka 7. aprila na ulazu i izlazu iz Hrvatske je zapo­čela temeljita granična kontrola svih putnikov bez obzira na njevo državljanstvo tr njevih vozil; to znači na granici med Hrvatskom i Slovenijom kao Hrvatskom i Ma­djarskom. Posljedice su gu­ž­ve, kolone i zastoji a za Va­zam i po svetki očekuju kaos.

ZAGREB/LJUBLJANA/ BUDIMPEŠTA — S obzirom na to da počinje primjena no­ve uredbe EU o jačanju kontrole vanjskih granic i promi­njenoga zakonika o schengen­skoj granici, na graničnom pri­jelazu nigdo već neće biti privilegiran s obzirom na držav­ljanstvo. S obzirom na primje­nu (Anwendung) novih pravil, na svi granični prijelazi na pu­tu van iz Hrvatske očeku­ju se gužve i zastoji, odnosno kolone. Temeljita granična kontr­o­la obuhvaća kontrolu putnih dokumentov optičkim čitačem kim ćedu dokumenti biti provjereni u schengenskom infor­macijskom sustavu (Sis), Interpolovoj bazi podatkov o u­kradjeni i izgubljeni dokumen­ti tr odgovarajući zbirka podat­kov nacionalne policije. Osim toga, svako vozilo ko prilazi gra­ničnomu prijelazu bit će podvrgnuto skeniranju registarskih pločic na daljinu i potom će ih se provući kroz bazu podatkov.

Na pojedini granični prijelazi hrvatski i slovenski granič­ni policajci jedan do dru­goga, ali bez obzira na to sva­ki od njih će sa svojim uredja­jem i u svojoj bazi morati pre­gle­da­ti putne dokumente. Ova­kova detaljna kontrola pri­mj­e­njivat će se na svi cestovni i že­lje­z­nički prijelazi tr u zračni i pomorski luka. Kako neslužbe­no saznajemo, u Ravnateljstvu policije se jur duže pripravljaju za ov posao tr će na granični prijelazi biti angažiran čuda veći broj policijskih djelatnikov i tehnike kako bi se poku­šala ostvariti čim je veća mog­u­ća protočnost prometa. Hrvat­ska policija usko suradjuje s ko­legami iz Slovenije i Ma­djar­ske u tom pitanju, no teško je oče­kivati da ćedu se izbići gužve.

Ove mjere pojačane sustavne kontrole vanjske i schenge­n­ske granice svih putnikov upe­ljane su kao reakcija na terori­stičke prijetnje u Europi u zad­njih ljeto-dvi, ali i zbog mogu­ćega očekivanoga povratka dži­hadističkih borcev ki se bo­ru na strani Isis-a u Europu.

(uredn.)