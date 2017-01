Hrvatski ministar vanjskih p­oslov Davor Stier 19. dece­m­bra je u Dip­lomatskoj akade­miji u Beču govorio o buduć­nosti EU i procesu integrac­i­je jugoistoka Europe u EU, u predavanju pod nazivom „Značaj jugoistoka Europe za stabilnost Europske Un­i­je“. Stier je naglasio uz os­ta­lo da „bi pristup Srbije EU ojačao cijelu regiju…“ a pre­d­sjednik parlamentarne gru­pe Austri­ja-Hrvatska Niki Berlaković (Övp) je naglasio uz ostalo „Hrvatska je klj­učna država za približavanje nje susjednih držav u EU“. On je po­zdravio ministra Stiera i je dao uvod u ministrovo predavanje. Govoreći o važnosti jačanja gospodarskoga položaja RH, Stier je re­kao kako Hrvatska ima odličnu gospodarsku suradnju s A­u­strijom ku dalje triba unapr­e­djivati, ali i suradnju s hrva­t­skom zajednicom i hrvat­skom narodnom manjinom odnosno gradišćanskim Hrvatima u ovoj zemlji.

BEČ — Niki Berlaković ka­ni i pojačati veze parlamentar­cev Austrije i Hrvatske. On da to ocjenjuje jako pozitivno, da Hrvatska kani igrati aktivnu ulogu u procesu približavanja ostalih zemalj jugoistočne Eu­rope k Europskoj uniji. Hrvat­ska da ima stratešku poziciju u jugoističnoj Europi. Za sada da Europska unija mora riješiti važna nutrašnja pitanja, kako su to otcipljenje Velike Britani­je i val biguncev. Zato gradjani u momentu i ne bi akceptirali da EU primi nove člane, ali sridnjeročno da države na Bal­kanu sigurno imaju perspektivu ulaziti u EU, je rekao Berlaković i je posebno ustanovio da „nam ide za to da Hrvati i ovde u Austriji moru živiti svo­ju tradiciju kao i da Austrijan­ci bolje upoznaju Hrvate ki ži­vu ovde u Austriji. Mi smo sri­ć­ni da Hrvatska sada ima vla­du, ka je pro-europski orijenti­rana, jer Hrvatska ima važnu ulogu na Balkanu, jer u toj regiji ima stratešku poziciju i kom­pe­tencije raspravljati sa svojimi susjedi. Pristup tih zemalj EU da se na svaki način mora dob­ro i temeljito pripraviti — je re­kao Niki Berlaković.

Na kraju službenoga posjeta Austriji, kade se 19. decembra sastao s novoizabranim pred­sjednikom Austrije Alexanderom Van der Bellenom. Davor Stier se je u Veleposlanstvu RH u Beču kasno popodne sastao s predstavniki hrvatske i gradišćanskohrvatske zajednice u Austriji. Bili su to ne samo tr­e­nutki srdačnoga upoznavanja s novim šefom hrvatske diplo­macije nego i mogućnost kra­t­koga predstavljanja hrvatskih udrugov i njevih aktivnosti, kao i iznošenja stavov i različ­nih problemov s kimi se susre­ću u ovoj alpskoj zemlji, a s ki­mi su željeli upoznati potpred­sjed­ni­ka nove hrvatske Vlade.

