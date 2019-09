Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, čija je ze­m­lja primila već od četire mili­juna izbiglic, grozio se je u četvrtak, 5. septembra, da će pustiti novi val migrantov u Europsku uniju ako ne do­s­tane veću medjunarodnu po­moć. Već od 3,5 milijuni tih izbiglic su Sirijci i Ankara želji da se u toj zemlji uspo­stavi „sigurna zona“ kamo bi se mogli vratiti onamo.

ANKARA — „Ako se to ne dogodi, morat ćemo otvoriti vrata. Ili ćete nam pomoći, ili, ne učinite li to, žao mi je, postoju granice dokle moremo trpiti“, rekao je Erdoğan u televizijskom nastupu u Ankari.

„Predlažemo uspostavu sigurne zone (...) ako to učinimo, to će pomoći Turskoj“, dodao je. Usto je upozorio na stanje u Idlibu — sirijskoj pokrajini uz tursku granicu, kade živi oko 3 milijuni ljudi — ka je na meti bombardiranja režima u Damasku i odakle sve veći broj afganistanskih migrantov ula­zi u Tursku.

„Nismo imali dostatnu potporu i morat ćemo to učiniti kako bi to dostali“, dodao je, rekavši da je Turska potrošila 40 milijardi US$ a od Europ­ske unije je dostala samo tri milijarde E za prihvat sirijskih izbiglic. Turska i EU su 2016. potpisali ugovor ki predvidja povratak u Tursku migrantov ki su ilegalno ušli u Grčku, u zamjenu za financijsku pomoć od 6 milijardi E europskih p­i­nez Ankari.

„EU je do danas isplatio 5,6 od odobrenih 6 milijardi E“, odgovorila je pak glasnogovo­r­nica Europske komisije Nata­sha Bertaud, obećavši „vrijeda“ i ostatak.

(hkv)