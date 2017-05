Žene, ke su majke, se dostkrat pitaju, je li su dobre majke. To pitanje si stavljaju još i onda, kad su jur zdavno staremajke, premda se nijednoj majki na svitu još nije ugodalo, da je svoje dite ili svoju dicu mogla perfektno zadovoljiti. Ne samo da to nije moguće, nego to ni­je ni potribno! Zato nijedna majka ne triba imati čemerno dušno spozna­nje, ako u dičjoj hektiki ne more izvršiti jed­nu ili dru­gu nakanu. Nijedna majka nije allrounderka. Zvana toga to, ča za jedno dite more biti idealno, za drugo dite uopće nije opcija.

Zato pitanje: „Mo­­ra ili more majka biti perfektna?“, mirne duše moremo odgovoriti: NE. Nijedna majka na ovom svitu ne more biti per­fektna ravno tako kot nijedan človik ne more biti kot Bog. Svaka majka je za nje dite pra­va majka. Kad nijedna majka nije perfektna, je koč i nepravična, zabljiva, čemerno raspoložena, u stiski svoju dicu vabi čokoladom, koč ne spravi vežu po objedu, a koč od jada zbušuje i vrata. Ali znamo, kakova majka nije dobra. Nije dobra ona majka, ka se ofruje za svoju familiju i ka nikada ne veli ne. Dobra majka je ona, ka živi u skladu sa svojimi vlašćimi potriboćami i potriboćami svojega diteta ili svoje dice. Takova majka je naime zadovoljan človik. Zadovoljstvo je garant za to, da je človik srićan. Svaka majka, ka je srićna, je blagoslov za dite ili dicu. Majka, ka si ne napuni svoj aku, je iscrpljena. Zato je naj­važnije, da si majke odvoju vrimena za sebe, u kom se moru baviti same sa sobom i napunu svoje baterije.

Svako dite svoju majku ljubi. To je srića, ali i odgovornost, da majka ne razočara lju­bav svojega diteta. Svaka maj­ka zna, da nije najvažnije peći mafine, ki su dekorirani sa smartisi za rodjendanski parti ili kučirati dicu na tenis. Pravoda je i to posao majke, ali najvažnije je, da se majka zna zamisliti u dušu svojega diteta, da je batri i miluje i da u pravom hipcu svoje dite pušća, da bi išlo vlašće pute.

Neka študija je donesla na vi­dilo, da je obrazovanje majke u po­gledu na us­pjeh di­ce u školi jako važ­no. Od nje obra­zovanja naime od­visi stupanj obrazova­nja, koga će nje dite imati kot od­raš­ćen človik. Nje obrazovanje je čuda važnije nego obrazovanje oca. Patetično izraženo to zna­či da je doprinos majke u pogledu na razvitak nove generacije odlučujuć. A ipak nijedna majka nije u stanju ispuniti potriboće društva. Majku, ka prva ljeta prebavi doma s dicom društvo ne cijeni. Majku, ka odmah po rodjenju diteta po­č­ne djelati, društvo gleda kot karijeristkinju.

Obadvoje je ap­sur­d­no. Di­ca su srićna onda, kad imaju ljubezne starje, ki razumu potriboće dice. Je li je maj­ka zaposlena ili se posvećuje nek domaćinstvu, nije bitno za sriću i zadovoljstvo diteta.

(Agnjica Schuster)