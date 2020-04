„Mr. Delikroat“ Mario Harapin: hrvatske poslastice u trgovini ili po naručbi poštom ili privatna posluga u Beču.

BEČ — U austrijskoj metropoli s nekoliko deset tisuć Hrvatov a med njimi i brojni gradišćanski Hrvati se je u prominentnu adresu uselio i usidrio Mario Harapin. Svoj du­ćan, trgovinu Delikroat ima u 7. kotaru u Neubaugasse 60. Uza to da prodaje takorekuć „prik ceste, u svojoj prodavaonici, u „kšeftu. Glavni dio posla su mu bili cateringi i opskrbljav­a­nje ugostiteljskih lokalov širom Beča i okolice istaknutimi hrvatskimi proizvodi, produkti.

Početo od različnih sirov (ko­zlji, ovči i kravlji i s tartufi) do različnih malinovih uljev, do različnih produktov s tartufi ča do različnih vrsti tjestenine (rizanci, fuži, šurle. tagliatelle, i mlinci kao i puno drugo, a ne na zandje i do ribljih i mesnatih produktov a pred svim pr­šut (drniški i istarski) — ili narizano ili u cijelom. Po sebi se razumi da u sortimanu ima i brojna hrvatska vina, tako na priliku iz vinarije Kozlovića iz Istre a tako i Malvaziju, Korlat iz zaledja Dalmacije i pu­no drugih vin. A brojni začini upotpunjuju bogati sortiman hrvatskih produktov u trgovini Delikroat.

„Catering i ugostiteljstvo se je totalno ukinulo i čisto je za­spalo“ rekao je Mario Harapin u razgovoru s Hrvatskimi novinami. Kako je rekao mu se je posao smanjio za kih 70-80%. Potpuno se je ukinuo posao s restorani i dućani (prodavaonica), jer su svi zatvoreni. „Za mene to znači da sam od da­nas na zutra izgubio kih 20 su­bjektov“. Kako je dodao Harapin najveć se je „slomio“ posao kod hrane (pr­šut [u zraku sušena šunka), črni če­šnjak, siri, maslinovo ulje, tartufi…).

Kako je rekao Mario Harapin „imam dosta ro­be ali transport je dosta kompliciran“ s pogledom na robu ku mora uvesti iz Hrvatske, a to je kih 90 posto sve­­ga ča nudi, ima u sortimanu. Ja­ko dobro mu je u zadnjem ča­su išao catering, a bilo je jur i do­sta naručbov. Sve to je sada otpovidano. „Ali dobro nam ra­di webshop. Kih 30% posla ide prik weba. Djelamo, iako re­duci­rano, catering je totalno prestao, sve ča je bilo naručeno je, naravno, otpovidano. Ako ovako ostane, ću barem troške moći pokriti, ako ova­ko ostane ću se neki čas moći ,iščupati’ (izvlići)“.

Na pitanje kako da je uspio da mu se je stabilizirao odnos­no još i poboljšao posao prik weba, rekao je Mario Harapin da ima dobru firmu, ka mu ­pravi reklamu, promičbu ši­rom Europe. „Šaljem moju robu po cijeloj Europi, ča do Latvi­je na sjeveru a puno posla imam i u Engleskoj. To je pred svim i hrvatsko diplomatsko osoblje i ljudi ki su povezani s Hrvat­skom. Unutar Beča sām razva­žam a u druge zemlje robu ša­ljem poštom. To jako dobro funkcionira. U roku od 48 uri svaki u Austriji ima pošiljku, u dvi do četiri dane roba stiže bi­lo kamo u Europi. Naručba se tako odvija, da mušterija naj­prvo putem kartice plaća ra­čun a onda Harapin šalje robu.



(uredn.)

Delikroat. 1070 Beč Neubau­gasse 60; www.delikro.at

email: delikroat@delikro.at