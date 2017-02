Od kljetu se more na Pedagoškoj visokoj školi Gradiš­će studirati Hrvatski. S aka­demskim ljetom 2017./2018. će se početi na PH Burgenland (Pvš Gradišće) sa studijem Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski. Odsad ćedu se mo­ći studirati učitelji i učiteljice u Željeznu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću. Ov st­udij se nudi u okviru Nove izobrazbe pedagogov i peda­gogic (PädagogInnenbildung Neu) i je nastao u uskoj kooperaciji sa Sveučilišćem Graz. Profesuru za novo­stvorenu Katedru za hrvatski jezik je dostala dr. Zorka Kinda-Berlaković.

ŽELJEZNO — Od jeseni će se na Pvš Gradišće ponuditi visokoškolski studij za hrvatski jezik. Posebnost ovoga studija je, da se nudi pod imenom Gradišćanskohr­vatski/ Hrvatski, ča znači da u ovom studiju ima uz hrvatski jezik i naša regionalna hrvatska varijanta gradišćanskohrvatski ra­vnopravan status studijskoga predmeta. U Austriji se je do­sad nudio samo studij bosan­skoga/hrvatskoga/srpskoga jezika i to na sveučilišći u Beču, Grazu i Celovcu. Ovim studijem na Pvš Gradišće će se konačno omogu­ćiti kvalitativno visoka izobrazba naših učiteljic i učiteljev u predmetu Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću, ke pohadjaju dica u starosti od 10-18 ljet.

U Novoj izo­brazbi pedagogov i pedagogic (PädagogInnenbildung Neu) ni­su već predvi­djeni dva studiji za učiteljice i u­čitelje u sekun­darnom stupnju, kot je to do sa­da bio slučaj. U prošlosti je postojao u Austriji naime studij za Sekundarni st­upanj 1 (za učitelje na glavni i novi sridnji škola) i studij za Sekundarni stupanj 2 (za u­čitelje na gimnazija i trgova­čki akademija).

Sada se svi studenti i sve studentice moraju studirati po ovom novom studijskom pla­nu, ki već nima podiljenje u sekundarni stupanj 1 i 2. Tim su i austrijske visoke škole do­stale mogućnost ponuditi za učitelje i učiteljice studij na is­tom nivou i u istom opsegu kot i sveučilišća. Zbog toga ima sada i Pvš Gradišće do­zvolu, da izobrazi učiteljice i učitelje za podučavanje do ma­ture. S početkom akademskoga ljeta 2016./2017. se na Pvš Gradišće po novom planu nu­du predmeti Nimški, Engleski, Povijest, Matematika i Fizika. A od kljetu će se ponuditi i Gradišćanskohrvatski/Hrvatski.

Studij Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski odgovara pred svim potriboćam gradišćanskoga prostora, jer je poznavanje o­b­advih varijantov hrvatskoga jezika važno za život i opsta­nak hrvatske narodne grupe u Gradišću. S druge strani je ov studij otprt i za studente i studentice s malim predznanjem ili prez predznanja hrvatskoga, ča je svakako u smislu gradišćanske većjezičnosti.

Dr. Zorka Kinda-Berlaković

Rodjena Velikoborištofka je studirala na sveučilišći u Be­ču, Zagrebu i Zadru. Kao gradišćanska Hrvatica je završila redovan studij za profesoricu hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Po četiraljetnom boravku u ino­zemstvu je završila u Beču i diplomski studij. Zatim je de­set ljet dugo podučavala na be­čki škola a paralelno uza to je bila lektorica na Sveučilišću Beč, na Gospodarskom sveu­čilišću Beč i na Stručnoj visokoj školi u Željeznu. U to vri­me je i položila ispit za sudski priseženu tumačicu. 1997. lje­ta je dostala stalno namješ­će­n­je na Sveučilišću Beč, kade do danas drži jezične vježbe, predavanja i seminare iz suvri­menoga jezika, kulturologije i stručne didaktike. Svaki seme­star ima barem jedno predava­nje i s gradišćanskohrvatskom tematikom. Disertacijski studij je završila 2002. ljeta a dodatnu kvalifikaciju za visoko­školsku profesoricu je dostala 2016. ljeta. Zorka Kinda-Berlaković je odana i ima dvi kćere.

Ekspertica za hrvatski i gradišćanskohrvatski

Zorka Kinda-Berlaković se je uz podučavanje u svojoj ak­a­demskoj karijeri bavila i znan­stvenim istraživanjem, a do­sad je kao autorica ili suautorica objavila oko 100 publikacijov. Uz pisanje stručnih člankov je suradjivala i kod sastavljanja gradišćanskohrvatske gramati­ke, različnih hrvatsko-nimških rječnikov, monografijov na raz­lične teme a prevadja i dičje knjige na gradišćanskohrvat­ski. Suradjuje sa sveučilišći u Zagrebu i Zadru i s Hazu-om u Zagrebu. Nje referati na sim­poziji tr sudjelivanje ili pelja­nje nacionalnih i internacionalnih projektov su posvećeni temam hrvatski jezik i većjezi­čnost. Ugled ove slavistice po­tvrdjuju i nje članstvo u uredničtvu dvih akademskih časopisov, znanstveno valoriziranje centralne mature za Hrvatski ili sudjelovanje pri djelu na gradišćanskohrvatskom online-rječniku.

U svoji jezikoslovni i didaktički istraživanji se Zorka Kin­da-Berlaković bavi rado i inter­disciplinarnimi temami, kot su to školsko-politička pitanja.

Težišća u istraživanju na Pvš Gradišće

Zorka Kinda-Berlaković je peljačica Komisije za razvitak kurikula za osamsemestarski bakalaureatski studij Gradiš­ćanskohrvatski/Hrvatski, ki je nastao u uskoj suradnji sa Sve­učilišćem Graz. U ljetnom semestru će ona držati na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće predavanje iz područja većjezičnosti. Uza to je gost-predavač i na doktorskom studiju Hrvatskih studijev Sveučiliš­ća Zagreb. Na Pvš Gradišće su­djeljuje i u izgradnji Centra za većjezičnost i interkulturalnu učnju, kade ćedu nuditi projekte u području naobrazbe i znanstvenoga istraživanja.