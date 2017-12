Potisnuta istina o bosanskom boju – Sram svih nas a RS ugrožava egzistenciju BiH (1)

To su dva naslovi iz nimških dnevnih novin Die welt. Ovo ide i uz prijašnje članke u Hrvatski novina o BiH (B­o­sanski Kongres, Seršić i Inzko). U komentaru člankov iz Die Welt, kaže se na kraju Večernjakovoga teksta (Stipe Puđa): „I zbog ne­snalaženja (Chr. Schw. Schil­linga, vidi zdola), Hrvati u BiH su dopeljani u situaciju da ih se kao konstitutivni na­rod, nakon svega marginalizira i obespravljuje u njevoj domovini BiH“. Iz uredni­čkoga komentara „Sram svih nas“ R. Festingera:

DEN HAAG — „Mladićevim uhićenjem Europa nije oslo­bo­dj­e­na odgovornosti za masakr u bosanskom boju, (a) strahote balkanskoga boja i okolnosti ke su dopeljale do tolike bujice ubojstav i nasilja u visokociviliziranoj modernoj Europi, u velikoj mjeri danas su zaboravljene, osobito med mladjimi generacijami…“ Nadopunio ga je (Festingera) sp­o­menuti Christian Schwarz-Schilling:

„Srbi su po Srebrenici svoje snage upravili prema Bihaću, a Bošnjaki su znali da obrana toga grada more izdržati sa­mo kratko vrime. Tada predsjednik Alija Izetbegović traži pomoć od Franja Tuđmana u obrani od srpskih napadov. Sazvana je konferencija u Splitu, na koj su uz Izetbegovića i Tuđmana, ministre obrane i generale, od stranih dužnosnikov bili jedino američki veleposlanik u RH Peter Galbraith i ja, (no) predsjednik Tuđman nije ra­do prihvaćao poziv za pomoć od Izetbegovica, jer ga je ov ranije nekoliko puti izigrao. Po pri­tisku iz Bonna i Washingtona, Tuđman prihvaća naj­važ­niju odluku o hrvatsko-bo­šnj­a­čkom savezničtvu. Amerikanci tada …podržavaju uvj­e­žba­vanje Hrvatske vojske i op­skrb­­ljuju je oružjem kako bi pokrenula ofenzivu protiv Sr­bov tr spričila drugu Srebrnicu. Uslijedila je „iznenadjuju­će uspješna“ akcija Oluja, ka je spasila i Bihać. Nova vojna situacija aktivirala je alarmne zvone u neki zapadni glavni gradi. Novoformiranoj hrvat­sko-bošnjačkoj koaliciji protiv Srbov zaprijećeno je rušenje Republike Srpske. Prijetnjami Nato-a, hrvatska ofenziva je bila zaustavljena i Hrvatska vojska je bila prisiljena na povlačenje do granic BiH-(Federacije). Ironično je, kako da­nas Republika Srpska, ka je ta­da bila spašena, danas predstavlja trn u mesu BiH. Ta RS bojkotira u svakoj priliki i ugrožava egzistenciju BiH, nje institucije i pogoršava cjelokupno stanje u BiH.

(Josip Seršić)