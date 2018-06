Bivši premijer slovenski Ja­nez Janša osvojio je u nedi­lju, 3. junija na parlamentar­ni izbori sa svojom Sloven­skom demokratskom strankom (Sds) relativnu većinu u novom sazivu slovenskoga parlamenta, ali je svistan da će imati poteškoć u formira­nju vlade. Janša relativni je pobjednik parlamentarnih izborov u Sloveniji potom ča je njegova Sds osvojila 25 posto glasov. Ankete su pred­vidjale veliki povratak Janeza Janše: Bivši premijer je najavio jaču kontrolu granice s Hrvatskom.

LJUBLJANA — Na drugom mjestu je Lista Marjana Šar­ca (LMŠ) s 12,6 posto glasov, a slijedu Socijalni demokrati (SD) s 9,94, Stranka modernoga centra (Smc) s 9,74, Livica (L) s 9,23 i demokršćanska Nova Slovenija (Nsi) sa 7,15 posto glasova.

Izborni prag od četire posto prešle su još stranka bivše pre­mijerke Alenke Bratušek SAB (5,11%), Demokratska str­an­ka umirovljenikov (De­sus) sa 4,91 posto i Slovenska nacionalna stranka (Sns) sa 4,20%.

Janša, komu će mandat za sastav nove vlade sada ponuditi predsjednik države Borut Pahor, izjavio je kako će učiniti sve da formira čvrstu i sta­bilnu vladu, no svistan je da je to teška zadaća. Triba pričeka­ti da se po odr­žani izbori „ohla­du ugrijane glave“, rekao je J. Ja­nša ki razgovore s ostalimi strankami na osnovi programa namjerava započeti čim prije. Dodaje da će to zahtijevati vri­me, no zbog specifičnoga slo­venskoga izbornoga sustava, ki ne nagradjuje relativnoga po­bjednika, ne isključuje niti sc­e­narij po komu bi došlo do prijevrimenih izborov, ali bi prije toga tribalo reformirati izborni sustav.

Kao najveće izazove, zbog kih ne isključuje niti razgovo­re sa strankami livice, Janša je naveo potrebu promjene zdrav­stvenog sustava i odgovore na potencijalnu migrantsku kri­zu, uz poruku da je pripravan učiniti sve najbolje za Sloveniju, bilo iz vlade ili iz opozicije.

Iako ga smatraju morebit najvećim gubitnikom izborov jer je broj svojih biračev sma­njio na trećinu od izborov prije četira ljeta, Miro Cerar ustvrdio je kako njegova stranka ostaje relevantnim političkim akterom bez koga nije mogu­će zamisliti buduću stabilnu vla­du, no aludirao je da s Jan­šom nema namjere koalirati. Na parlamentarni izbori u Sloveniji glasovalo je samo 51,72% od ukupnoga broja biračev, ča je razočaravajuće za mnoge, ali skoro jednako izlaznosti na izbore prije četiri ljeti. Novi saziv slovenskoga parlamenta tribao bi se na konstitutivnoj sjednici sastati početkom dru­ge polovice miseca.

