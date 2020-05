Austrija, ka je na početku e­pidemije koronavirusa 16. marca med prvimi zemljami u Europi upeljala neke od na­joštrijih mjerov, u četvrtak 30. aprila u ponoć na 1. maj ukinula zabranu kreta­nja na javni mjesti.

BEČ— Ministrica turizma Köstinger je i službeno najavi­la da se kafići, restorani i dru­gi ugostiteljski lokali otvaraju 15. maja, a hoteli i drugi smje­š­ćajni objekti 29. maja. Ali pod posebnimi mjerami pažljivosti: obavezno fizičko distanciranje od najmanje metra, najveć 4 odrasle osobe za jednim stolom, obavezno nošenje maskov za konobare i osoblje ko poslu­žu­je, i zabranu sidenja i posluživanja za šankom. Djelatno vri­me restorana je, kako je napo­menula ministrica, do 23.00.

Ministrica gospodarstva M. Schramböck je govorila o pomoći austrijske Vlade gospodarstvenikom i onim ki su os­tali bez posla ili skraćeno djelaju, sredstvi iz Fonda za „hit­ne slučaje“. Istaknula je kako je model skraćenoga djelatnoga vrimena za svoje zaposleni­ke prihvatilo još i 98.000 pod­uzetnikov, čim je od gašenja spašeno oko 1,1 milijun djelat­nih mjest. Oni najugroženiji i poduzetniki početniki, odmah će dostati pomoć od 500 E, dokle čekaju na rješavanje nje­vih zamolbov za pomoć.

Kako su izvjestili austrijski m­ediji, Austrija je dala „zele­no svitlo“ za već slobode u zemlji.

Da se spomenemo, osim zgo­ra spomenutih otvaranj, u Au­striji 1. maja su počeli djelati i sve trgovine i trgovački cent­ri tr frizerski saloni i većina drugih uslug. Škole za školare od 6 do 14 ljet tr čuvarnice otvaraju se 18. maja, a za sve o­s­tale školare krajem maja odno­sno, za one najstarije najkasnije do 3. junija. Priprave srid­njoškolarov za maturu počinju jur 4. maja. Sveučilišća su usmirena na E-Learning i ov semestar već nećedu studentom otvarati svoja vrata.

