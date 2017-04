Skupina gradjanov bivše SFRJ — redom javnosti dobro poznatih imen, uglavnom iz redov aktivističkoga klera i s jugodesnice, odnosno hrvatske livice — odlučila je sastaviti »Deklaraciju« o zajedničkom jeziku i preze­n­tirati ju na samu 50. obljetnicu »Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog knji­ževnog jezika« .

Komentar

SARAJEVO — Jasno je jur iz toga kako je objavljivanje d­eklaracije tempirano da se radi o pljuski, punji polusto­ljetnim hrvatskim naporom za nacionalnu emancipaciju, ki su u Jugoslaviji započeli upravo s tom deklaracijom. Danas, kad nas od neovisnosti dili jed­nako koliko i neovisnost od d­e­klaracije, neki bi željili stvari vratiti na stanje od pred sto ljet. Jasno je da iza odricanja prava ex-jugoslavenskim narodom na zaseban jezik stoju odredjene hegemonističke težnje, s epicentrom u Beogradu. Narav­no, pritom ne mislim da je služ­b­e­ni Vučićev Beograd umišan u to, već da dvorske elite s Tito­voga dvora nikad nisu pre­žali­le njegov pad. Tim padom su ostali bez sigurnoga oslonca svo­je društvene moći i uticaja, iako su ta uticaj zadržali i po padu Titovoga maloga carstva, po inerciji, i tim ča u Hrvatskoj lu­stracija nije provedjena.

Na deklaraciji su se našli shodno osvrnuti i premijer, do­duše onako usput, i ministrica kulture ka je uglavnom kuha­na i pečena s dobrim dijelom potpisnikov. Oni minoriziraju značenje te inicijative, no ja to nipošto ne bih minorizirao. Svi napori za povratkom he­ge­mo­nije Beograda na tzv. „ovi pro­stori“ počinju od pitanja je­zi­ka, a ti napori i te kako im­a­ju podršku u centri političke m­o­ći izvan Hrvatske, i u Ber­li­nu i u Bruxellesu, a do nedav­no i u Washingtonu. Je li se u poto­njem politička klima oko toga prominila stoprv triba viditi, jer Trump očito za sad nije uspio ukloniti „deep state“, odnosno isušiti močvaru, kako uosta­lom nismo ni mi. I kako močvara njemu uzvraća udarac prik medijov, tako i ovde ne­is­u­šena močvara pokušava uz­vra­titi udarac ki je dostala prije četvrt stoljeća proglašenjem hrvatske neovisnosti.

Mediji su, nekorektno, pre­nijeli kako je tekst deklaracije sastavljalo tridesetak „struč­njakov“, no zač su stručnjaki potpisnici — Mima Simić, Bo­ris Dežulović, Ante Tomić, Hr­voje Klasić, Dragan Markovi­na, Vesna Teršelić? Med im­e­ni potpisnikov su na prvi po­gled uočljivi samo dva lin­gvi­sti, a ni oni zapravo za ovo pitanje nisu mjerodavni.

No vratimo se samoj de­kl­a­raciji. Nje tekst je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji. U njoj se, za početak, veli: „Činjenica postojanja zajedničkoga policentričnoga jezika ne dopelja u pitanje individualno pravo na iskazivanje pripadnosti razli­čitim narodom, regijam ili dr­žavam.“

To je izvrtanje teze. Upravo postojanje već standardnih je­zikov ne dopelja to u pitanje. Tim već, u većini slučajev je upravo postojanje zasebnoga jezika bitan formativni, odno­s­no razlikovni čimbenik izmed susjednih nacijov. Postojanje vlastitog jezika, i vlastitog jezičnog standarda, u većini je država bitan dio nacionalnoga identiteta. Ne uvijek i ne svag­dir, neke različite nacije dilu zajednički jezik, no najčešće je jezik jedan od čimbenikov ki formiraju naciju kao zajednicu. Ta argument za upeljanje zajedničkoga jezičnoga standarda je bezvridan, jer individualno pravo na pripadnost raz­li­čitim narodom, regijama ni dr­žavam nije ni na ki način dopeljano u pitanje ni ovako.

„Svaka država, nacija, etno­nacionalna ili regionalna zajednica more slobodno i sa­mo­stalno kodificirati svoju varijantu zajedničkoga jezika.“

Da, i? U čemu je poanta? Svaka država more i ovako ko­dificirati svoj jezik. Jur samim tim on nije zajednički. Zajednički jezik potribuje i zajedni­čko kodificiranje, drugačije se ne radi o zajedničkom jeziku. Bar ne onom kodificiranom, standardnom. „Sve četiri tre­nutno postojeće standardne varijante ravnopravne su i ne more se jedna od njih smatra­ti jezikom, a druge varijantami toga jezika.“

Koliko mi je poznato, u Hr­vatskoj ionako ne postoji stav da se srpski ne more smatrati jezikom, kao ni bošnjački ni črnogorski. Takov stav postoji jedino kod dijela Srbov…

(Marcel Holjevac)