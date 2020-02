Tanka većina Škotov danas podržava neovisnost, ojačana onim ki su se ranije protivili izlasku iz Ujedinjenoga Kra­ljevstva, ali i Brexitu, poka­zuje pred kratkim objavljena anketa. Istraživanje je poka­zalo kako 51 posto ispitanikov podržava neovisnost, ob­javila je britanska agencija YouGov. Ovo je prvi put da je u ispitivanju javnoga mi­š­ljenja od 2015. pobijedio od­govor „da“. Škotska premijerka Nicola Sturgeon inzis­tira na održavanju još jedno­ga referenduma o škotskoj ne­ovisnosti, no britanski premijer Boris Johnson odbija dati dozvolu za to, a glasanje se ne more održati bez pristanka britanske vlade.

Izlazak Britanije iz EU-a je prominio okolnosti

EDINBURGH — Škoti su se 2014. s 55 posto glasov odlu­či­li za ostanak u Ujedinjenom Kr­aljevstvu. Dvoja ljeta kasni­je na referendumu o članstvu u Europskoj uniji Škoti su sa 62 posto glasali za ostanak.

Člani škotskoga parlamenta 29. januara su se odlučili za n­ovi referendum, tvrdeći ka­ko je nadolazeći izlazak Ujedinje­noga Kraljevstva iz EU-a prominio okolnosti od 2014. lje­ta.

Anketa YouGova pokazala je da jedan od pet ispitanikov ki su 2014. glasali za ostanak u UK-u, no podržava i ostanak u EU, sada želji neovisnost.

Premijerka Nicola Sturgeon zagovara novi referendum

No ispitivanje je pokazalo i da se većina Škota protivi od­r­žavanju referenduma ovo ljeto i da su zabrinuti zbog ekonom­skih posljedic takove odluke. Oko 42 posto njih smatra da bi neovisnoj Škotskoj bilo go­r­je, dokle 35 posto misli da bi joj bilo bolje izvan UK-a.

Većina anketov je od glasa­nja 2014. ljeta pokazivalo da se Škoti s malom razlikom pr­o­tivu izlasku iz UK-a.

No na prošloljetni izbori je u Škotskoj pobijedila Škotska nacionalna stranka (Snp) Nicole Sturgeon ka se snažno pro­tivi Brexitu i zagovara novi re­ferendum. Snp je dostao 48 od 59 škotskih zastupničkih mjest, odnosno 45 posto glasov.

