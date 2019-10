Evo, prošli su izbori u Au­striji. Svi su stavili svoj križić za onu političku stranku, moguće i prednosnoga kandidata ili kandidaticu — ako su bili birati nedi­lju, 29. septembra. No dokle se formira nova austrijska savezna vlada će još durati. To i nam gradišćanskim Hrvatom dava još par tajedan ili misec, da odahnemo, da se okupljamo i da premislimo kako ćemo dalje, ča kanimo sami, ča kanimo potribovati, ča se čini realističnim i ko­mu se čim obratiti.

Činjenica je, da smo zapra­vo sa svim na kraju, na rubu — kod nekih i nečega još i propasti. Skradnja je dob, da današnja, kroz duga ljeta iskušena, dijelom jur i odlaze­ća garda društvenih funkcionarov još jednoč zasuka ruka­ve, se sastaje, dogovara i dogovori a konačno i potribuje ča zaista kanimo i ča nam je potribno. Ako se sada ne ugo­da, onda će biti za mnoge pre­kasno da bi mogli pokaza­ti na pozitivnu bilansu u pogledu na svoje (manjinsko) politi­čko djelovanje. U pogledu na usidrenje u austrijskom dru­štvu i u javnosti s pogledom na stabiliziranje a ne daj zna­mda još i poboljšanje situaci­je narodnih grup u Austriji, p­o­sebno i gradišćanskih Hrvatov sve stagnira. Ne samo to, nego rapidno najzaduje: financijska potpora je jur desetljeća ista; iz toliko hvaljenoga i uzornoga, peldodavnoga dvojezičnoga školskoga sus­tava u Gradišću većinom ne izajdu dvojezična dica — kako i kod samo četiri razredi osnovne škole. Cijela Austrija, Europa misli da imamo zaista dvojezični školski sustav. Tomu smo i sami krivi, jer stručne delegacije peljamo u­vijek u jedne tri iste škole i ista sela, kade dvojezičnost još funkcionira i si tim sami sebi lažemo u žep. Ista stvar je s dvojezičnimi seoskimi tablicami: cijela austrijska javnost misli, da su tim usli­šena sva potribovanja i Hrvatov i Slovencev. Kakov pogrišan, krivi zaključak!!!

Financijski su mnoga dru­š­tva isušena i ćedu se slomiti u dogledno vrime, kada će­du odlaziti ljudi ki dobrovolj­no, ili uz nisku plaću ili uz neku „poštenu“ plaću duplo i triplo vrime djelaju za društva i za hrvatstvo. Skradnja je dob da se još jednoč najdu sve snage, kim leži na srcu opstanak hrvatske zajednice u ovoj zemlji i državi. Gdo bi jur znao kao ćedu druge ge­ne­racije misliti o tom ako ih ne uvjerujemo i osvidočimo, da je to ča vridi i valja zač smo se do sada zalagali, borili, i d­emonstrirali? Ako im ne ve­­l­i­mo nećedu znati, ako im ni­s­mo dobar uzor u djelovanju i borbi, nećedu znati zač se za­lagati. Triba odlučno se po­s­taviti pred novu vladu i po­tri­bovati svoje. Ćemo se vrijeda morati i odlučiti gdo ne­ka to bude. A u pogledu na Crikvu, to­čnije na Dijecezu Željezno, a još točnije željezanskoga bi­škupa ćemo se mo­rati od­lučiti, će li nas on i njegovi (vanjsko)po­li­tički sām zastu­pati — ili skupa s nami?