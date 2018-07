Na upit ča će biti ako se tali­janski prijedlog ne prihvati, Conte je rekao da „ne želji razmatrati takovu mogućnost“, dodajući da u tom slu­čaju ne bi bilo zaključkov. U nacrtu zaključaka Europsko­ga vijeća, o ki su peljači ras­pravljali do dugo u noć, govori se o stvaranju „platformami za iskrcaj izvan Europe”. Kako je objasnio aus­tri­jski kancelar Sebastian Kurz, to znači novi pristup u kom je „osnovna ideja da lj­u­di, ki su spašeni s morja u svojem nelegalnom pokušaju ulaska u EU, ne budu preve­zeni do EU, nego do druge države izvan EU“.

BRUXELLES — Sastanak Europskoga vijeća ki bi mo­gao već nego ijedan summit do sa­da pretvoriti EU u „tvrdjavu Europu“, zatvoreniju za neregularne migrante nego ikada prije, započeo je u Bruxellesu, a mnogi peljači su uoči dolaska dali poprilično dramatične izjave. Mnogi, ali ne i hrvatski premijer Andrej Plenković, ki je u svojem stilu nastojao sve dedramatizirati.

Summit se dogadja potom kad je Italija počela odbijati brod sa spašenimi migranti u svoje luke, ali Plenković ne mi­sli da postoji pogibelj, o koj je 28. junija govorio i bivši ministar unutarnjih poslov Ranko Ostojić, da neki od tih brodov budu preusmjereni do hrvat­skih obalov.

„Kad se uoču takovi brodi, triba ih otpeljati do najbliže lu­ke. To su medjunarodne obaveze. S te strane ne vidim da je scenarij koga spominjete rea­lan“ rekao je Plenković na ul­a­sku na summit.

Talijanski premijer Giuseppe Conte je veljek na početku summita blokirao sve za­klj­u­čke o svi tema, pak i onim oko kih nima nikakovoga spo­ra, dokle ne vidi kakovi ćedu na kraju biti zaključki o migra­cija. A u nji Italija želji viditi referencu o „zajedničkoj odg­o­vornosti“ EU za migrante ki doplove do Italije. Summit je tako započeo tvrdim talijan­skim stavom da „ništ nije dogovoreno dokle nije sve dogovoreno“. Summit se dogadja i potom kad je nimška vlada ka­ncelarke Angele Merkel zapala u političku krizu zbog tzv. sekundarnih migracijov, ods. kretanja tražiteljev azila ki su doplovili do Italije ili Grčke da­lje prema Nimškoj. Slamku spa­sa kancelarki Merkel morebit je dao grčki premijer Alexis Tsipras, ki je uoči summita p­o­ručio da je Grčka pripravna potpisati bilateralni sporazum s Nimškom o bržem vraćanju takvih tražiteljev azila, odnosno o spričavanju sekundarnih migracijov. Uspije li Merkel iskoristiti ov sastanak Europskoga vijeća ka­ko bi uvjerila sve kritičare da su takovi bilateral­ni sporaz­mi dobro rješenje, morebit joj i popusti pritisak sestrinske de­mokršćanske stran­ke Csu ka, suprotno nje volji, želji da nimška policija stoji na nimški granica i odbija sekun­darne migracije.

(uredn.)