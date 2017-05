Polag novoga studijskoga za­kona se širom Austrije mora­ju do najkašnje 15. maja prijaviti za studij svi, ki kanu bi­ti učitelji/učiteljice ili profesori/profesorice. To valja i za one, ki namjeravaju upisati studij Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Kasniji upisi već nisu mogući!

1) Ča je sve potribno za studij, ako kanite podučavati na nekoj novoj srid. školi (Nms), gimnaziji (Ahs) ili usmirenoj sridnjoj ili višoj školi (Bmhs)? Pristupni uv­jeti se sastoju iz dvih modulov:

Modul A: Zainteresirani se moraju do najkašnje 15. maja/ svibnja registrirati pod www. zulassunglehramt.at. Ta regis­tracija ili self.assessment nije nikakov prijamni ispit, ne­go samo registracija, u koj jav­lja­te vašu namjeru, da se kanite študirati za učitelja/učiteljicu na osnovni škola ili za profesora/profesoricu na sridnji škola (ovde se misli na no­ve sridnje škole, gimnazije i sve druge škole, ke pohadjaju ško­lari/školarica do mature). Registracija se vrši na vlašćem kompjutoru doma i se mora izvršiti do najkašnje 15. maja.

Modul B: Stoprv 1. i 2. junija/ lipnja moraju zainteresirani dojti na Pedagošku visoku ško­lu, kade ćedu imati prijemni ispit, u kom se moru informirati, je li su uopće nadareni za pedagoško zvanje.

2) Dodatne informacije za stu­dij Gradišćanskohrvatski/Hrvatski:

Ako kanite podučavati u sekundarnom stupnju (školare/ školarice od 10-19 ljet) se morate študirati dva predmete. Uz studijski smjer Gradišćan­skohrvatski/Hrvatski nudi Pedagoška visoka škola još sljedeće predmete za sekundarni stupanj: Nimški, Engleski, Po­vijest, Matematiku i Fiziku.

Studij se sastoji iz dvih dijelov:

BA-studij (Bachelor od Education) dura 8 semestrov (ima 240 EC) i završava pisanjem bakalaureatskoga djela. Titu­la, ku dostaju polazniki ovo­ga studija, glasi BEd.

Po završetku BA- studija se mora jedno ljeto podučavati, kako bi se dostala praksa, a stoprv onda se smi nastaviti s masterskim studijem.

MA-studij (Master od Educ­a­tion) dura 4 semestre (ima 120 EC) i završava diplomskim ispitom. Titula, ku do­staju polazniki ovoga studija, glasi MEd.