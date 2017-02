Državni tajnik u Republiki Srpskoj: Ne more se tražiti od Hrvatov da ostanu ovde ako nimaju uvjete za život. Na sastanki je bilo riči o položaju Hrvatov u Republiki Srpskoj tr o problemi ki ote­žavaju njev povratak i održivi ostanak u ovom dijelu BiH.

ZAGREB — Državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH Zvonko Milas i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić susreli su se 23. januara, po pohodu Beča, u Banjoj Luki s predsta­v­niki Hrvatov u vlasti Republike Srpske i Katoličanske cri­k­ve, najavivši nastavak pomoći za povratak prognanih Hrva­tov, priopćeno je iz toga ureda.

Kako je priopćeno, Milas i Bušić odvojeno su razgovarali s ravnateljem Caritasa i Euro­p­ske akademije Banjalučke bi­škupije Miljenkom Aničićem, ravnateljem Katoličkoga škol­skoga centra bl. Ivan Merz, mons. Ivicom Božinovićem, i peljačem studijov Europske akademije Banjalučke biškupije Franjom Piplovićem.

Takaj su razgovarali s predstavniki Hrvatov u RS: dopred­sjednikom RS-a Josipom Jerkovićem, predsjedateljem Klu­ba Hrvatov u Vijeću naroda RS Tomislavom Tomljanovićem i Marijom Rapo, savjetnicom mi­nistra za izbigle i raseljene oso­be Davora Čordaša (Hdz BiH).

Na sastanki je bilo riči o po­ložaju Hrvatov u Republici Srp­skoj tr o problemi ki otežavaju njev povratak i održivi osta­nak u ovom dijelu BiH. Državni tajnik Milas naglasio je kako su upoznati s problemima Hrvatov — povratnikov.

„Veseli nas podatak da veliki broj Hrvatov ima želju i volju za povratkom. No, ne more se tražiti od ljudi da ostanu ovde ako nimaju osigurane osnovne civilizacijske uvjete za život — škole, ceste, primjerenu zdrav­stvenu obrambu, pravnu sigur­nost“, rekao je Milas. On je na­javio da će Vlada RH na svi razina nastaviti pružati potpo­ru Hrvatom, njevoj dobrobiti i prosperitetu. Državni tajniki su posjetili KŠC Banja Luka tr trapistički samostan Marija Zvijezda, čiju obnovu i djelo pomaže Vlada RH.

Od predbojnih 149.000, da­nas u RS, po podatki Popisa pučanstva u BiH iz 2013., živi 29.645 Hrvatov. Podatki Kato­ličanske crikve, temeljem godišnjega blagoslova kuć, govo­ru da je broj još manji — 9.464 Hrvatov katoličanov.

